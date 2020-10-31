佛州拚人氣 拜登防疫牌不敵川普經濟牌

一名坦帕市的拜登支持者在大雨中仍堅持力挺拜登。 （美聯社）

2020/10/31 05:30

川普請出夫人 滿場鐵粉

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選進入最後關鍵時刻，川普和拜登廿九日先後抵達最大搖擺州、擁有廿九張選舉人票的佛羅里達州，盼一舉攻克這個雙方民調數字緊咬的主戰場。兩大陣營的造勢場合大異其趣，川普請出第一夫人梅蘭妮亞助陣，支持者人數龐大且反應熱烈，但大多沒有防疫措施；拜登場的人數雖比不上川普場，但支持者恪守防疫原則，拜登更高呼只要拿下佛州，川普就必輸無疑。

川普廿九日下午在佛州坦帕市拉票時警告滿場支持者，拜登當選後必定會實施懲罰性的封鎖措施，「他們會讓你什麼事也做不了」。

請繼續往下閱讀...

反之，川普強調不會再次封城，將會重新恢復經濟活動，同時更以自身染病康復為例指出，「若我可以好轉，任何人都可以。」川普團隊透露，有一．五萬人索取該集會的門票。不過，支持者多未戴口罩及保持社交距離；但是因天氣炎熱，有不少支持者昏倒。

川普也打出「經濟牌」，提及美國第三季國內生產毛額（GDP）成長幅度達卅三．一％，強調他將贏得再四年的執政機會。第一夫人梅蘭妮亞也現身力挺，呼籲「投給川普就是投給一個更美好的美國」。這也是川普去年六月啟動競選活動以來，她首度出席造勢活動。

拜登造勢遇雨 提前結束

與此同時，拜登同日先後在布勞沃德郡和坦帕市舉行免下車式的集會，據悉分別有逾一百輛及二八五輛汽車到場，支持者均待在車內揮舞旗幟、吶喊口號，並戴上口罩及保持社交距離。不過，第二場活動因豪雨關係，僅進行一小時即結束。

拜登的演說主軸仍以疫情為主，他砲轟川普在全國確診數字持續上升之際，仍堅持舉辦「超級傳播者活動」，是在向病毒「舉白旗」。拜登更向支持者喊話，「如果佛州轉藍（指民主黨勝出），就結束了。」

根據路透統計，美國廿九日的武漢肺炎新增病例逾九．一萬例，再次打破單日紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法