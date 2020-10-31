普立茲記者批拜登 遭自家媒體審查

不滿遭新聞審查憤而辭職的「攔截」網站創辦人、普立茲獎得主葛林沃德去年七月在巴西出席會議。 （路透檔案照）

2020/10/31 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕調查性新聞網站「攔截」（The Intercept）的共同創辦人、曾獲普立茲獎的前英國衛報記者葛林沃德（Glenn Greenwald）廿九日宣布自「攔截」辭職。他表示，辭職原因是「攔截」拒絕刊登他批評美國民主黨總統候選人拜登的文章，且進行新聞審查，要求他移除所有批評拜登的段落才准刊登。

五十三歲的美國人葛林沃德曾率先報導美國國家安全局包商前雇員史諾頓所揭發的美國政府大規模全球監控計畫，因此聲名大噪。自二○一三年離開衛報後，他與另外兩位記者合作創立「攔截」。

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刪除批評才准登 葛林沃德怒辭貼網

據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，葛林沃德辭職後在網站「Substack」發表公開信，除做出上述指控，還痛批美國主流媒體完全忽視拜登兒子杭特所涉及的醜聞，並以無法查證為藉口，暗示這是陰謀，全力為拜登護航。葛林沃德稍後在Substack上發表遭「攔截」擋駕的文章，以及與網站編輯就文章針鋒相對的討論電郵。

但是「攔截」反駁葛林沃德的說法，指偏離新聞初衷的人是葛林沃德，並非「攔截」；葛林沃德企圖回收川普陣營的可疑指控，並且漂白成新聞，這種作法是降低新聞標準。總編輯瑞德（Besty Reed）嚴厲批評葛林沃德的說法充滿扭曲與不實，把自己形容成受害者，其實他只是個「鬧脾氣的成年人」；葛林沃德以為任何和他意見不一的人就是「腐敗」，文章遭到任何編輯就是「審查」。

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