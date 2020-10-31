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    拜登不知情？ FBI查杭特洗錢一年

    民主黨總統候選人拜登廿九日在佛州布勞沃德郡和坦帕市造勢。 （法新社）

    民主黨總統候選人拜登廿九日在佛州布勞沃德郡和坦帕市造勢。 （法新社）

    2020/10/31 05:30

    杭特合夥人也被調查

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼美國紐約郵報連環揭發民主黨總統候選人拜登次子杭特醜聞後，美國辛克萊廣播集團（ＳＢＧ）卅日報導指出，杭特涉嫌與出面爆料醜聞的前商業合作夥伴鮑布林斯基共同洗錢，聯邦調查局（ＦＢＩ）去年即啟動調查，司法部官員私下證實全案還在繼續。對此，共和黨籍總統川普競選團隊不信拜登毫不知情，卅日晚間呼籲他出面說明。

    不干預選舉 FBI拒證實

    ＦＢＩ拒絕證實有此調查。根據美國司法部政策，鑑於ＦＢＩ四年前大選期間針對民主黨總統候選人希拉蕊「電郵門」發動調查引發爭議，目前不得公開可能干預選舉的調查案件。但川普連任競選團隊廿九日強調，拜登從沒否認見過鮑布林斯基，不知杭特去年以來遭ＦＢＩ調查更是「令人不敢置信」。

    鮑布林斯基廿一日起呼應紐約郵報報導，連續對外揭發杭特中國生意內幕，指控抽成十％的「大人物」拜登說謊，上週為此遭ＦＢＩ約談。據其說法，杭特一七年將之引薦給拜登，兩人當年五月二日和三日共見過兩次面，拜登現在卻自稱從未過問家人的外國生意。

    鮑布林斯基廿九日告訴ＳＢＧ，已把拜登與杭特國外生意掛鉤的數位證據交給ＦＢＩ，正是他廿三日在總統選舉最後一場辯論前記者會提過自身和拜登一五至一八年間打過的三通電話。記者會後在華府面對六位ＦＢＩ官員長達五小時的談話中，他也「樂於合作，深究所有事實細節」；對方目前已檢視過那三次通話內容，現在把他當拜登家族海外活動的「重要證人」，他期待雙方再次會面。

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