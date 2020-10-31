民調不可靠 川拜決戰中西部

拜登在坦帕市的造勢活動因豪雨提前結束，走下舞台時向支持者比起大拇指。（法新社）

2020/10/31 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕十一月三日投票在即，美國總統大選進入倒數計時的衝刺階段，代表共和黨的總統川普和民主黨候選人拜登，卅日不約而同在關鍵的中西部舉辦造勢活動，在最後關頭搶票。當天，川普將在密西根州、威斯康辛州與明尼蘇達州，拜登則選在威州、明州及愛荷華州。

民調互有領先 互挖牆腳

根據美國「真清晰政治」網站（RealClearPolitics）多項民調平均數字，拜登在這四州都暫時處於優勢，從在密州領先六‧五個百分點到在愛州僅領先一個百分點。但從單一民調來看，共和黨偏好的民調機構特拉法加集團（Trafalgar Group）廿九日的密州民調則顯示，川普支持度領先拜登二．五個百分點。民主黨和共和黨人士均一再以川普二○一六年爆冷擊敗對手希拉蕊為例，向各自的支持者提醒民調的不可靠性。

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儘管密州、威州與賓州這三個工業州，傳統上較傾向民主黨，但上屆大選皆由川普以些微差距拿下，幫助他出乎意料地當選，因此他卅日回防密州及威州固票。此外，川普上次在明州輸得可惜，而且該州自一九七二年以來，已近五十年未被共和黨總統候選人攻克，乃川普今年試圖翻盤的極少數「藍州」之一。

以卅日在明州為例，川普下午五點將在羅徹斯特國際機場舉行造勢，拜登則將於下午三點四十五分，在聖保羅舉行競選活動。特拉法加民調顯示，川普在明州仍落後拜登三個百分點以上。

二○○八及一二年大選，愛荷華州均由代表民主黨的前總統歐巴馬拿下。惟一六年該州由藍翻紅（共和黨代表色），川普的得票率比希拉蕊多九個百分點，拜登這次則試圖讓該州重回民主黨懷抱。昆尼皮克大學廿九日民調顯示，川普在愛州的支持度小勝拜登一％。卅一日，拜登也將前往密州，和歐巴馬「合體」拉票。其副手、民主黨聯邦參議員賀錦麗卅日則前進長久以來「紅到出汁」的德州拜票，寄望該州「變天」。

拜登網路廣告再砸7.3億

截至卅日，全美已有八千多萬名選民以郵寄選票或親自到投票站的方式完成提前投票，其中郵寄投票的有五一○○萬人。選戰進入最後倒數，拜登砸數千萬美元在YouTube、Instagram與臉書等社群媒體平台刊登網路廣告。拜登陣營估計，在最後關頭打出的一百多支各類媒體廣告耗費至少從二五○○萬美元（約七‧二九億台幣）起跳。

另一方面，美國郵政管理局（ＵＳＰＳ）廿九日說，其已趕在大選日前投遞一‧二二億張選票，此次大選的提前投票人數創新高。聯邦第八巡迴上訴法院廿九日則裁定，明州計畫將大選日過後才收到的不在籍選票也計入得票數的做法違法。惟聯邦最高法院廿八日才維持了北卡羅來納州及賓州延長接受郵寄選票的截止日裁定。

美國總統川普廿九日偕第一夫人梅蘭妮亞，前往佛州坦帕市為大選造勢，現場被支持者擠得水洩不通。 （歐新社）

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