龐皮歐訪印尼 譴責中國九段線

美國國務卿龐皮歐廿九日來到亞洲訪問行程的第四站印尼，除了會晤印尼總統佐科威，也對穆斯林領袖開講，批評中國迫害新疆維吾爾族穆斯林。（歐新社）

2020/10/30 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐力圖抗衡中國勢力進駐印度—太平洋的本週南亞行，廿八日來到馬爾地夫，當天確定將在當地開設兩國建交五十五年來的第一個大使館，加強雙邊經濟與安全交流。他廿九日繼續轉進與中國於印尼所屬納土納群島頻爆護漁爭議的印尼，譴責中國共產黨引歷史「九段線」對南海主權「非法」聲索，力讚印尼堅決守護海域主權，直呼期待美印在海域安全議題展開合作「新模式」。

建交55年 在馬爾地夫設大使館

美國目前在馬爾地夫未設大使館或領事館，相關工作由美國駐斯里蘭卡大使及其旗下工作人員代勞，龐皮歐廿七日才訪問斯國並直斥中國共產黨為當地「掠奪者」。他廿八日與馬國總統薩利赫、外交部長沙希德會晤後表示，設立駐馬國大使館一事反映出兩國關係「持續發展」，也「凸顯美國對馬爾地夫和印度—太平洋地區不可動搖的承諾」。

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美與印尼在南海擴大合作

美國國務院指出，美、馬兩國為了在印度洋和平與安全議題深化接觸與合作，上月十日已簽署國防協議，向來提防外國軍力出沒周遭的印度樂觀其成。印度做為龐皮歐南亞行首站，廿七日也才剛和美方簽訂「地理空間基本交流與合作協定」（ＢＥＣＡ）。

廿九日與印尼外交部長勒特諾的聯合記者會上，龐皮歐大力稱讚印尼在納土納群島周邊水域保護主權的「果決行動」，他期待雙方以「新方式」共同確保海事安全及對國際貿易至關重要的南海繁忙水道。勒特諾則回應道，確定將與美國在南海擴大國防合作，包括增加軍事採購、訓練演習、情報共享與海上安全合作。

龐皮歐之後會晤了印尼總統佐科威。根據勒特諾表示，佐科威表達盼望兩國加強經濟合作，同時也敦促龐皮歐多了解東南亞國家，以創造區域的和平、穩定和合作。勒特諾先前也提醒龐皮歐注意印尼外交政策的「自由獨立」性，暗示印尼不願捲入美、中角力。印尼稍早才拒絕在南海監控中國軍事行動的美軍反潛機的降落加油申請。

龐皮歐當日也向印尼最大的溫和派伊斯蘭組織「伊斯蘭教士聯合會」的青年團體發表演說，斥責中國對新疆維吾爾族穆斯林的作為是「宗教自由的最大威脅」。

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