杭特自稱執行董事 逼華信能源核銷開支

華爾街日報廿八日發表社論指民主黨總統候選人拜登（右）在兒子杭特（左）的商業醜聞事件中，不誠實且缺乏判斷力。（美聯社檔案照）

2020/10/30 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國總統候選人拜登的次子杭特．拜登，廿八日又被美國右派媒體「國家脈動」（National Pulse）爆出，曾於一封電子郵件內自稱為中國「華信能源」（CEFC China Energy Co.）的執行董事，他在這封似乎與欠款爭議有關的電郵中強調，自己不是華信能源的員工、不是合夥人，也不受華信能源資助，並要求報銷大筆費用。

該封電郵收件人為嚴莫文（Mervyn Yan，譯音）、與中共有關的商人董功文（GongWen Dong），以及拜登的弟弟吉姆。杭特在信中語帶威脅地要求他們報銷一筆瑞典房屋的費用，並強調他的所有支出都不需要受華信員工審核，他有完整的權限能決定要僱用或開除誰，報銷經費的決定與董事會無關，而是他身為執行董事的職權。

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爆料文件寄電視台遭「劫」

另一方面，福斯新聞「塔克．卡森今夜秀」的主持人塔克．卡森廿八日晚間在節目中自爆，消息人士廿六日向他表示，手上有一份與拜登家族有關的可信文件，卡森隨即要求消息人士將文件寄至洛杉磯。然而，卡森廿七日上午接到快遞公司的電話，表示他的包裹被拆開，裡面的內容盡數遺失。

快遞公司在事發後詢問所有接觸過這份包裹的員工、搜索所有運送過這份包裹的交通工具，未找出文件消失原因。

共和黨聯邦眾議員克倫紹（Dan Crenshaw）廿八日在福斯新聞節目上表示，拜登可能受到中共影響，因為杭特毫無疑問已經走遍世界，並藉由他們家族的名號，私下達成許多秘密協議，拜登應該回應外界對於他的諸多質疑。

華爾街日報廿八日也發表社論，點名拜登在近期延燒不斷的杭特醜聞事件中，既不誠實又缺乏判斷力，應主動對外說明相關事件。社論指出，無論拜登是否積極參與交易，抑或只出借自己的名字給兒子杭特使用，顯然都幫助杭特與烏克蘭、中國、哈薩克等國交易，但他忽略與杭特的中國夥伴有關的道德、安全風險，是個錯誤判斷。

華爾街日報批拜登不誠實

華爾街日報也指出，幾乎所有媒體都對此事視而不見，正中拜登下懷，拜登的策略也是不理會相關爆料，直到選舉行程安然走完。但杭特前合夥人鮑布林斯基的爆料太過詳盡與可信，令人無法忽視，拜登應出面說明自己在杭特的事業中扮演的角色。

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