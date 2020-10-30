逾4千萬張還沒寄回 郵寄選票已趕不及

據統計，全美國索取郵寄選票的份數已超過九千一百萬張，但迄今仍有四千萬張尚未寄回選務中心。圖為加州波莫納一處郵寄選票處理中心內大量等待分發處理的已寄回選票。（法新社）

2020/10/30 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕儘管今年美國大選選民提前投票盛況空前，但截至廿九日為止，仍有超過四千萬張郵寄選票尚未寄回選務中心。值此距離十一月三日正式投票日剩下不到一週之際，選務官員警告，現在才想透過美國郵政把選票寄回，怕是已無法及時寄達以被列入計票。

根據提供美國選制相關資訊的「美國選舉計畫」（U.S. Elections Project）的數據，全美選民索取郵寄選票的張數超過九一三四萬張，但截至美東時間廿九日早上九時十二分（台灣時間廿九日晚間九時十二分），仍有超過四千萬張郵寄選票尚未寄回；從索票選民的政黨傾向來看，在能取得相關資料的廿個州中，民主黨人尚未寄回的選票超過一千萬張，共和黨人七二五萬多張，無政黨傾向的獨立選民約九六一萬張。

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郵政與選務專家指出，根據美國郵政的國內平信投遞服務，廿七日是確保選票能及時在十一月三日大選日當天寄達選務中心的最後一天。如今此一非正式的郵寄選票最後期限已過，選務官員與社群媒體貼文紛紛告誡與鼓勵尚未寄回選票的選民，把選票送到投票所或乾脆改為親自投票。

疑選民變心 改親自投票

選務人員認為，之所以仍有大量選票尚未寄回，可能是這些一早索取選票的選民稍後改變心意，決定改為親自投票；但無法確定這類選民的人數到底有多少。重要搖擺州之一的北卡羅來納州的州選舉委員會主席瑟科斯塔就說，還沒把選票寄回的索票選民，可能已決定親自去投票所提前投票或在大選日當天才去投票。

美國選民今年提前投票踴躍，截至美東時間廿九日一早，提前投票票數已超過七七八九萬張，包括前往投票所親自提前投票（約二六八四萬多張），及以郵寄將選票寄回的通訊投票（五千一百多萬張）。

美國總統大選倒數計時，維吉尼亞州費法克斯（Fairfax）的提前投票所外草坪上，分別豎立支持現任總統川普和民主黨候選人拜登的看板。（路透檔案照）

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