民調差2% 川拜佛州拚場

美國總統川普二十八日在亞利桑那州嘉年（Goodyear）的造勢活動上，意氣風發地指著台下的支持者。（美聯社）

2020/10/30 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普與對手民主黨總統候選人拜登廿九日同州較勁，不約而同親臨重要搖擺州佛羅里達州造勢拉票，為兩人在漫長的競選途中首度在同日同地拚人氣。在此同時，最新民調顯示，川拜二人在佛州基本上勢均力敵，拜登領先川普的差距已縮小至兩個百分點。

川普紅潮來襲 萬頭攢動

川普競選陣營表示，川普在美東時間廿九日下午於佛州坦帕舉行造勢集會與發表演說；拜登同日也在佛州東南部的布勞沃德郡、同日晚間在坦帕，各舉行一場免下車式的集會。儘管同日同地造勢，但川拜兩人的場子肯定對比鮮明：一邊是萬頭攢動的無口罩支持群眾，一邊是保持社交距離的戶外免下車大會師。

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佛州向來是總統大選時的兵家必爭之地，該州自一九六四年以來幾乎每次總統大選時所支持的對象都能入主白宮，僅一次例外。根據路透／易普索（Ipsos）廿八日公布的最新民調，川普在佛州的支持率看似正逐漸追上拜登，雙方差距從原本的四個百分點（五十％比四十六％），拉近到兩個百分點（四十九％比四十七％）。川普在四年前的總統大選中以極些微差距，驚險拿下掌握廿九張選舉人票的佛州。

拜登回老家 提前投票

川普廿八日在亞利桑那州固樁，先是在布爾海德市的機場停機坪上以共和黨代表色紅色向支持者宣稱，「大紅潮即將來襲」，稍後在另一場於嘉年市舉行的造勢上則找來英國脫歐黨（Brexit Party）黨魁法拉吉（Nigel Farage）站台，以及預測自己能如四年前般逆轉勝，「六天內會有更大驚奇」。至於拜登廿八日則是回到老家德拉瓦州親赴投票所提前投票，以及在該州威明頓發表演說時，重提川普防疫不力的痛腳，指稱就算他勝選，也得花費好一番力氣才能遏止疫情大流行。

另一方面，美國聯邦最高法院廿八日做出不利共和黨陣營的裁定，同意賓州與北卡羅來納把郵寄選票的接受截止期限，延長至十一月三日投票後的三天內。賓州四年前支持川普，但如今在多項民調中都是拜登領先。

美國民主黨總統候選人拜登二十八日在德拉瓦州現身脫口秀名嘴歐普拉的視訊實境秀。（美聯社）

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