巴瑞特出任大法官 歐版健保首當其衝

美國聯邦參議院廿六日正式表決通過聯邦上訴法院法官巴瑞特（右）擔任最高法院大法官，總統川普（左）也出席當天晚間在白宮南草坪舉行的宣誓典禮。（彭博）

2020/10/28 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國聯邦參議院廿六日以五十二票贊成、四十八票反對，通過美國總統川普提名的最高法院大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）任命案，未來最高法院的九名大法官中，將有六人為保守派，不僅鞏固了最高法院的右傾立場，可能廢除前總統歐巴馬推動的「可負擔照護法」（Affordable Care Act，又稱「歐版健保」），也為共和黨選情注入一劑強心針；對尋求連任的川普而言，更是一場關鍵前哨戰，不僅得以拉攏基督教福音派選民，一旦大選出現爭議，最高法院裁決也可能有利於川普。

為共和黨選情強心針

在最高法院目前最資深大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）主持下，巴瑞特廿六日晚間於白宮南草坪（South Lawn）完成憲法宣誓。巴瑞特表示，這是一份不會受到政治傾向影響的工作，她將摒除一切恐懼與偏好，善盡職責。共同見證宣誓的川普則表示，對美國、憲法與公平公正的法律而言，「今天是重大的日子」。巴瑞特廿七日將在首席大法官羅伯茲（John G. Roberts Jr.）主持下，完成司法宣誓，正式加入最高法院。

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巴瑞特任命案是美國近代罕見未獲得在野黨支持，贊成與反對票數如此接近的大法官人事案。除了本來即屬民主黨黨團的四十七席之外，曾於二○一七年跑票反對推翻「可負擔照護法」的共和黨籍緬因州參議員柯林斯（Susan Collins），本次也倒戈投下反對票。

巴瑞特上任後，最高法院馬上就要決定「可負擔照護法」的存廢，下月十日將舉行首輪聽證會。民主黨總統候選人拜登廿六日發表聲明，抨擊共和黨反對「可負擔照護法」，巴瑞特任命案更使川普的意圖昭然若揭。

被指為大選計票爭議準備

共和、民主兩黨都坦承，巴瑞特任命案趕在選前通過，與大選可能出現的計票爭議有關。受到武漢肺炎疫情影響，今年美國選民提前投票人數逾六千萬，創歷史新高，但各州的郵寄票務規則與計票時限並不相同，許多人擔心此次大選可能重演二○○○年布希對高爾的選票爭議，最終由最高法院確認選舉結果。

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