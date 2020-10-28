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    川普狂跑搖擺州 造勢場次輾壓拜登

    民主黨總統候選人拜登將最後衝刺重點放在偏右搖擺州，27日選在民主黨已十餘年沒贏過的喬治亞州舉辦造勢活動。（美聯社）

    民主黨總統候選人拜登將最後衝刺重點放在偏右搖擺州，27日選在民主黨已十餘年沒贏過的喬治亞州舉辦造勢活動。（美聯社）

    2020/10/28 05:30

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國大選倒數一週，尋求連任的總統川普將競選重點放在中西部的搖擺州，民主黨候選人拜登則主攻立場偏右的搖擺州，廿七日便在喬治亞州舉辦造勢活動，卅日也計畫前往上屆大選投給川普的愛荷華州造勢。喬治亞州雖自一九九二年後即未曾支持民主黨，但隨著近年非裔與拉丁裔人口增加，已逐漸撼動共和黨的基本盤。

    拜登副手賀錦麗未來幾天也將前往亞利桑那州、德州造勢，兩州過去都是共和黨票倉，凸顯拜登競選團隊對勝選的信心。不過，二○一六年民主黨候選人希拉蕊‧柯林頓，正因忽略傳統支持民主黨的州，才讓川普在賓州逆轉。拜登接下來幾天也將造訪威斯康辛州、密西根州、佛羅里達州與內布拉斯加州等搖擺州。

    川普則將重點放在上屆選舉倒向共和黨的「藍牆」州，包括賓州、密西根州與威斯康辛州，以及選舉人票數最多的搖擺州佛羅里達州。自從確診武漢肺炎後，川普已在佛州與賓州各舉行五場造勢活動，數量遠超過其他州，凸顯川普團隊對這兩州的重視；其次則是威斯康辛州、北卡羅來納州、亞利桑那州。

    川普廿六日在賓州舉辦三場造勢活動，廿七日則有超過三場活動，據悉未來幾天，每天都會有五到六場競選行程，在各個搖擺州之間旋風式穿梭。與川普一日超過三場的鐵人行程相比，拜登幾乎每天都只安排不超過一個州的競選行程，甚至有許多行程是由同黨前總統歐巴馬代跑。

    隨選舉日逼近，競選團隊也需要籌措更多經費，川普團隊過去幾天廣發籌款郵件，以「參加川普的選舉之夜」為由，鼓勵支持者捐款。

    美國總統川普將大選前最後一週的競選重心，放在中西部搖擺州，尤其是上屆大選投給他的賓州、密西根州與威斯康辛州。（美聯社）

    美國總統川普將大選前最後一週的競選重心，放在中西部搖擺州，尤其是上屆大選投給他的賓州、密西根州與威斯康辛州。（美聯社）

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