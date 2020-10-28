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    提前投票反悔？ 美14州允選民更改

    美國總統大選進入倒數階段，圖為猶他州普若佛（Provo）的選務人員，廿六日加緊整理郵寄投票的信件，以便屆時順利開票。（法新社）

    美國總統大選進入倒數階段，圖為猶他州普若佛（Provo）的選務人員，廿六日加緊整理郵寄投票的信件，以便屆時順利開票。（法新社）

    2020/10/28 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選倒數計時，全美各地郵寄投票和提前投票的選民，已達至少六千兩百萬人。然而，在民主黨候選人拜登之子杭特爆發醜聞後，似乎有不少選民感到後悔，紛紛上網探詢是否可以更改選票歸屬，尋求連任的現任共和黨總統川普也推文助陣。據調查，有八州容許選民在郵寄投票後、開始計票前更改選票歸屬，包括被認為是最關鍵搖擺州賓州在內的六州，都允許選民於投票日當天撤回郵寄選票，親自投票，有些州還允許選民投好幾次。

    允許選民在提前投票後改變心意的州包括：

    阿肯色州：容許最多兩次不在籍投票。

    紐約州：缺席投票後，仍可親自前往投票所重新投票，但提前親自投票者無法改變反悔。

    康乃狄克州：選舉日前的週五下午五點前，選民可從當地選務機關撤回先前提交的不在籍選票，改為親自投票或重新申請不在籍投票。

    德拉瓦州：選民可洽詢所在地選務機關更改選票歸屬。

    密西根州：選民必須向所在地的選務官員提交書面申請，更改提前投出的選票。

    明尼蘇達州：選民必須在選舉日前至少十四天更改投票。

    威斯康辛州：只要不遲於選舉日，選民隨時可以重新投票。

    新罕布夏州：郵寄投票的選民在投票所開放的第一個小時內，或在郵寄選票開封計票前出現在投票站，即可再次投票。

    此外，賓州、愛達荷州、伊利諾州、印第安那州、密西西比州和新墨西哥州，都允許選民在選舉日當天簽名撤回郵寄選票，並且親自投票。

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