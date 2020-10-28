不只通中通烏 杭特還勾結墨富商

美國民主黨總統候選人拜登次子杭特曾協助一名墨西哥商人，引介多人與白宮高層見面。圖為杭特與前總統歐巴馬（右）在白宮的合影，顯示杭特確實有進入白宮的門路。（翻攝自國家脈動網站）

2020/10/28 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統大選的最後關頭，民主黨候選人拜登深陷次子杭特的「電郵門」醜聞。美國保守派媒體《國家脈動》（National Pulse）廿六日獨家披露更多杭特的電子郵件，指杭特不僅曾引介中國政商人物接觸白宮，也曾安排一名墨西哥商人介紹的人物，與父親拜登在內的白宮高層會面，對方則回報一系列好處。

電郵爆杭特獲不少好處

《國家脈動》取得杭特在二○一六年二月廿四日寄送的電子郵件，收件人馬格納尼（Miguel Aleman Magnani）是墨西哥廉價航空公司「英特捷特」（Interjet）執行長，更是墨國前總統的孫子，父親也是墨國最富有人物之一。杭特於郵件中寫道：「我們討論商業交易及合作已七年，我真的很感激您讓我待在您的度假別墅…我已把您提及的每一人都帶去白宮、副總統官邸及就職典禮。」杭特在信中還自稱「實現（馬格納尼）要求的每一件事」，但一直未得到回應。

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不僅如此，美國投資諮詢機構「Rosemont Seneca Partners」資深顧問皮尤在一七年一月九日寄給杭特的電郵顯示，馬格納尼除了允許杭特入住私人別墅，還給予他許多好處，包括提供商業會晤和交易機會，並送給杭特一件藝術品，「因為需要向你說聲謝謝」。杭特還曾收到馬格納尼通知親友其五十歲生日派對延後的電郵，顯示兩人關係密切。

此外，杭特擔任董事的烏克蘭天然氣公司「布里斯瑪」（Burisma），與墨西哥國營石油公司（Pemex）有業務往來，而杭特在一五年一月廿七日寄出的電郵中，指布里斯瑪和馬格納尼的家族企業「阿勒曼集團」（Aleman Group），均獲得參與Pemex私有化的機會，並解釋杭特、阿勒曼集團與杭特其他合夥人等各方如何分配收益。杭特還說，各方翌月廿七日在墨西哥城舉行會議；巧的是，時任副總統的拜登，當時也正好訪問該市，是否出席杭特會議，不得而知。

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