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    提前、郵寄投票爭議 大選結果恐有得吵

    （路透）

    （路透）

    2020/10/27 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國二○二○年總統選舉在武漢肺炎疫情席捲全美之際展開，可減少人群接觸的郵寄投票成為防疫首選，卻是美國郵政系統一大考驗。由於積極爭取連任的總統川普一再強調郵寄投票滋生舞弊的可能性，外界擔心下月三日的投票結果，可能會讓川普和民主黨候選人拜登有得吵。

    透過提前投票、郵寄投票及下月三日選舉日親自表態，註冊過的美國公民皆可依法投票給心目中的候選人。根據憲法，由州議會指定與該州在國會參眾兩院議員人數相當的選舉人，十二月十四日再根據普選結果，投票給該州相對多數選民偏好的候選人，勝出者可拿下該州全部選舉人票。明年一月在國會正式計算所有選舉人團票，取得全美共五三八張選舉人票過半數者，即當選美國總統。

    計票結果可能延遲數週

    選舉法規專家指出，今年郵寄投票數量空前，計票結果恐延遲數週才會出爐。由於民主黨支持者在號召下紛紛響應，川普頻頻質疑此舉涉及舞弊的可能性，已備妥龐大律師團隊監督投票過程，並準備就選舉結果提出訴訟。拜登陣營則已預想到最壞情況：在關鍵搖擺州因郵寄投票計票過程冗長或出現爭議，最後共和黨控制的州議會判定川普贏得該州選舉人票。

    一般而言，各州選舉結果由州長認定後宣布，並通知國會。但在票數拉鋸激烈的州，若計票過程冗長，當初步結果有利於川普時，川普可能施壓共和黨控制的州議會，指定支持川普的選舉人；但若拜登最後計票勝出，這些州的民主黨籍州長就可能提出另一組支持拜登的選舉人，以致出現兩組選舉人票。這種「爭奪選舉人」情況，有可能發生在密西根州、北卡羅來納州、賓州、威斯康辛州等府會主導政黨不一的州。

    一旦出現兩組選舉人票，該如何解決，目前法律並不明確。國會兩院可商討後認定其中一組有效，倘若兩院無法達成一致，美國將面臨前所未見的情況。此時，最高法院可能介入，協助解決紛爭。

    美國在一八七六年就曾發生過三州計票懸而未決，出現「爭奪選舉人」情況，一直拖到總統就職日前幾天才解決。當時共和黨與民主黨達成條件交換，由共和黨的海斯（Rutherford B. Hayes）出任總統，民主黨則爭取到共和黨承諾自南北戰爭中的南方各州撤離聯邦軍隊。

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