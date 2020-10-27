選戰最後衝刺 川普要掃12州

卅一日是西方傳統節日「萬聖節」，力拚連任的美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞，廿五日參加白宮舉行的萬聖節活動。（路透）

2020/10/27 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普的競選行程馬不停蹄，預計在十一月三日投票日前的最後衝刺階段，一口氣橫掃十二州，包括廿五日在緬因州、廿七日在內布拉斯加州；由於這兩州計算選舉人票的方式與其他州不同，可能對大選勝負至關重要。此外，川普還將在選舉日前的最後四十八小時，馬拉松式地一連舉行多達十一場造勢活動。

儘管美國的武漢肺炎疫情延燒，廿五、廿六日新增確診病例皆創新高，川普廿五日仍高喊「我們想恢復正常生活」。副總統彭斯的親近幕僚，近日至少有五人採檢病毒呈陽性反應，白宮內部可能正面臨第二波疫情。但白宮幕僚長梅多斯聲稱，政府不打算控制疫情，應聚焦於圍堵及治療。至於疫情無法控制的原因，梅多斯認為，武肺病毒就像流感病毒，屬於接觸傳染。對此，民主黨候選人拜登痛批，這種說法是川普政府對病毒「豎白旗」。

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川普希望接下來的鐵人行程，能有助於催出搖擺州的選票。他計畫廿六日在賓州舉行三場造勢，廿七日旋風式造訪密西根、威斯康辛和內布拉斯加州。哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，對川普有利的是，許多共和黨支持者沒那麼擔心疫情；廿五日公布的民調顯示，在喬治亞、北卡羅來納及重中之重的佛羅里達州，很可能投給川普的選民中，僅十二至十五％表示「非常擔憂」染疫。

拜登口誤 搞混川普與布希

另一方面，民主黨候選人拜登廿五日在一場好萊塢大咖雲集的虛擬造勢活動中再度口誤，將川普和前總統布希（George W. Bush）搞混。拜登說，「這會是很長一段時間最重要的選舉…我們會成為什麼樣的國家？再讓喬治當四年，呃，喬治…如果川普當選，我們會發現自己處於一個不同的世界。」共和黨隨即將這段影片剪輯後放上「推特」。拜登心智狀態屢屢被質疑，川普甚至暗示拜登可能用藥。

此外，這次大選提前投票盛況空前，截至廿五日，已有超過五九○○萬人提前投票，比四年前親自提前投票或郵寄投票的五七○○萬人還多。目前提前投票以民主黨人居多，但未必代表拜登可輕鬆勝選。

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