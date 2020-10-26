不想被逆轉 民主黨盼藍海淹沒紅潮

拜登（法新社）

2020/10/26 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕華爾街日報二十四日報導，十一月三日美國總統大選投票日在即，民主黨候選人拜登在民調數據和募款情況上，目前均較有優勢，但民主黨人士反而因此情緒複雜，既擔憂重演二○一六年上次大選時該黨候選人希拉蕊．柯林頓大爆冷門敗選的悲劇，也期待全美國能夠掀起「藍色浪潮」（blue wave），淹沒代表共和黨的紅色。

拜登陣營相信，他能夠鞏固並奪回傳統上屬於民主黨的地盤，還可能在「紫州」（即搖擺州）、甚至傾向共和黨的「紅州」也有所斬獲。然而，四年前的陰影仍揮之不去，當時希拉蕊陣營投入時間與金錢拉票，最後卻還是將賓州、威斯康辛州及密西根州這三個搖擺州拱手讓給代表共和黨的川普。

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五大湖區列為拉票重點

有鑑於此，拜登競選團隊這次的優先要務，就是找出能取得過半「選舉人票」（即二七○票）確保勝選的最有效率途徑。例如，將五大湖區（Great Lakes）列為重點，即伊利諾州、印第安那州、俄亥俄州、密西根州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州等，當地多數選民二○○八和一二年皆支持同屬民主黨的前總統歐巴馬，一六年卻倒向川普。

也有人呼籲拜登在德州投注更多心力，該州自一九七六年至上次大選，都一直是紅州。美國奎尼匹克大學（Quinnipiac University）日前公布的調查顯示，在可能投票的德州選民中，川普與拜登以四十七％打成平手。川普陣營聲稱，他們對守住德州胸有成竹。

此外，前幾個月還辛苦募款的拜登陣營，九月宣布募得創新高的三．八三億美元，過去四個月累計募款逾十億美元。由於銀彈充足，最後幾週民主黨的全國電視廣告席捲而來，自九月廿九日至十月十九日，拜登及民主黨全國委員會共花了一．一四三億美元打廣告，川普及共和黨則僅約五六三○萬美元。

民主黨計畫在佛羅里達、喬治亞、內華達、俄亥俄及威斯康辛州的「空戰」，比共和黨砸下更多錢。不過，也有策士認為，應該先確保密西根、賓州與威斯康辛州，才能阻擋川普連任成功。

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