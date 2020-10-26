選戰白熱化 川普要複製逆轉勝劇本

川普（美聯社）

2020/10/26 05:30

喚起選民對「建制派」的反感

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選進入白熱化階段，尋求連任的共和黨候選人川普近來密集造勢，盼扭轉落後局面。華盛頓郵報廿五日分析，川普在選戰尾聲亟欲複製二○一六年大選的情況，透過向支持者面對面演說，喚起他們對民主黨候選人拜登等「建制派」政治菁英的反感，點燃選民激情、衝高投票率。

據分析，隨著大選日接近，川普迫切地希望匯集四年前助其勝選的因素，包括舉辦人山人海的造勢活動、猛攻對手陣營的違法作為，以及緊咬對手被外洩的文件等。例如，川普廿四日在俄亥俄州造勢時，就以拜登及其家族被揭發與外國政商有不當關聯為例，暗示「一定有什麼事，這四年前就發生過，現在又更嚴重」，支持者因而喊出「把他（拜登）關起來」，如同當年喊「把她（希拉蕊．柯林頓）關起來」。

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川普團隊︰選情與四年前類似

川普幕僚指出，若以集會及募款數據來判斷，川普在最後關頭急起直追是有可能發生的。競選團隊總幹事史泰平（Bill Stepien）表示，川普此次的選情與四年前有相似之處，包括雙方持續拉鋸、川普支持者更熱情，以及川普在選戰尾聲氣勢湧現等。團隊發言人墨托（Tim Murtaugh）也指出，廿二日的最後一場總統辯論會後，他們一天就募到二千六百萬美元，與四年前同一活動後，基層支持者群起捐款的現象如出一轍。

然而，拜登團隊持不同看法，認為選民四年前或許是出於無法確定川普執政良窳，因而願意「賭一把」，但如今要的是冷靜且有能力，而非只會自吹自擂、為國家帶來混亂的執政者。值得注意的是，四年前的民主黨嚴重分裂，許多人非常自滿，認定希拉蕊勝券在握，如今川普第一任的執政成果，讓美國左派人士大團結，甚至「前所未見地」激發更多民主黨人出來投票。

華盛頓郵報指出，多項民調顯示，四年前民眾對川普與希拉蕊的好感度都很低，但拜登自八月獲得黨提名後，民眾好感度就一路上升，川普卻始終低迷。

民主黨民調專家貝能森（Joel Benenson）直言，當年兩黨候選人都不討喜，「但這次大選形同對川普本人的公投。」

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