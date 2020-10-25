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    美單日確診8.5萬例 創新高

    武漢肺炎疫情在美國升溫反撲中，紐約市時報廣場廿三日快閃餐廳門可羅雀，僅有一桌客人對著戴口罩的侍者點餐。（路透）

    武漢肺炎疫情在美國升溫反撲中，紐約市時報廣場廿三日快閃餐廳門可羅雀，僅有一桌客人對著戴口罩的侍者點餐。（路透）

    2020/10/25 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕隨著下月三日美國總統選舉逐漸逼近，九月上旬再度反撲的武漢肺炎疫情，於本月廿三日重寫全美單日新增確診人數最高紀錄，路透報導一天新增近八．五萬例，紐約時報則指超過八．五萬例，較七月十六日疫情首度反撲最高峰單日新增多了近一萬人；廿三日更有十六州新增染疫人數分別創紀錄，其中包括俄亥俄、密西根、北卡羅來納、賓州及威斯康辛等被視為本次大選決勝關鍵的「搖擺州」。

    美國自三月淪為全球最大疫區以來，已有逾八五○萬人確診，包括廿二．四萬人不治。除了廿三日確診人數創單日新高紀錄，過去七天平均每日新增六萬人染疫，過去一個月住院人數也增加四成；以廿三日單日確診人數創新高的十六州而言，其中十一州住院人數已重寫自身紀錄。全美單日病死人數則相對持平，但從疫情今夏初次反撲經驗來看，恐須提防兩週後死亡攀升。

    就區域而言，繼春、夏疫情分別從東北部、貫穿美國南部和西南部的「太陽帶」爆發，中西部為全美疫情最新震央。但全國各地新增感染人數皆有提升，包括東北部過去一個月比前一個月增加八十三％，康乃狄克、新罕布夏、羅德島和新澤西州多一倍，西部的蒙大拿、新墨西哥和懷俄明州更足足增加兩倍。

    衛生專家並未明確指出前述數字提高的原因，但提醒民眾，天氣變冷使得民眾愛待在室內、防疫態度逐漸鬆懈、學生重回校園，都是疫情加劇的可能因素。

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