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    拜登石油業政策又失言 川普秒補刀

    拜登在德拉瓦州威明頓市向支持者演說後走出會場。（法新社）

    拜登在德拉瓦州威明頓市向支持者演說後走出會場。（法新社）

    2020/10/25 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登廿二日在總統大選最後一場辯論會中，指石油業污染嚴重、需要轉型，並稱當選後將終止美國化石燃料工業，改以再生能源取代，普遍被認為是重大失言，迫使拜登團隊及其本人出面澄清立場。然而，總統川普隨後在造勢場合上，對拜登失言緊咬不放，形容這是總統辯論會史上最糟糕的失誤。

    川普廿三日在佛州的兩場造勢活動上，狠批拜登前述發言，或許是總統辯論會史上「最令人震驚的陳述」。撿到槍的川普形容，「他話中的意思，基本上就是準備廢掉美國石油業。德州、賓州、奧克拉荷馬州、俄亥俄州，你們記住了嗎？」這些州均為美國石油、天然氣產業重鎮，匯聚龐大的藍領勞工。

    川普競選團隊也打鐵趁熱，廿三日中午就推出全新卅秒競選廣告，猛攻拜登的石油論，指拜登將「摧毀數以百萬計工作機會，癱瘓我們的經濟」，全力拉攏化石燃料工業和搖擺州的選民。團隊發言人墨托更直言，「拜登再次意外說出真心話，他是該產業及其幾百萬名工人的反對者、敵人。基層工人都聽到了，拜登準備拿走他們的飯碗。」

    廢石化業說詞反覆 團隊澄清

    與此同時，深知言論失分的拜登團隊，於辯論會後立刻展開「滅火」，強調拜登的意思是停止為開採化石燃料的企業提供聯邦補貼。拜登本人其後也多次澄清，確實會推行產業轉型政策，希望在二○五○年前達成以再生能源為主，零碳排、拯救環境的目標，而在那之前，都不會捨棄化石燃料工業，「工人不會丟掉飯碗，且我們還會創造更多替代的工作機會」。

    此外，川普在辯論會上還提及拜登反對開採油氣的水力壓裂法（fracking），但拜登當場堅決否認，還反嗆川普拿出證據。拜登副手賀錦麗也急忙護主，指控川普喜歡斷章取義，拜登不會禁止水力壓裂法等。不料，川普團隊真的在辯論會結束後打臉拜登，上傳拜登公開反對水力壓裂法取頁岩油和天然氣的影片。兩年前為民主黨奪下奧克拉荷馬州眾議員席位的霍恩，也與拜登切割，強調必須捍衛油氣產業。

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