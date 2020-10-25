川普鐵人行程造勢 拜登急補進度

川普在佛州鄉村市造勢，與支持者互動。 （法新社）

2020/10/25 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選即將進入選前最後一週，爭取連任的總統川普和挑戰大位的前副總統拜登，廿三日均將火力集中在家鄉，分別回到佛羅里達州和德拉瓦州造勢。其中，川普竭盡全力爭取長者支持，強調美國武漢肺炎疫情接近尾聲，並猛攻拜登的能源政策；拜登則窮追猛打川普防疫不當，並承諾當選後將為全民免費施打疫苗。

川普佛州造勢 完成投票

川普廿三日前往佛州鄉村市和彭薩科拉市，鎖定頗具影響力的長者，砲轟民主黨對手拜登將選戰聚焦於疫情，包括在廿二日的辯論會上稱美國即將進入「黑暗寒冬」，都是在嚇唬人，目的是阻止川普支持者投票，「我們很快就會終結疫情，我們正拐入最後一個彎，朝著隧道盡頭的光邁進。」川普廿四日在佛州西棕櫚灘完成投票，全美已有逾五千三百萬人提前投票。

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川普在造勢大會上再次向支持者表示，一旦拜登當選，就會允許大批非法移民入境，包括罪犯、性侵犯和殺人犯，「拜登對非法移民，比對年長者還關心。」川普還播放拜登於初選時與參議員桑德斯的辯論影片，指國家不需要一位「社會主義總統」，尤其是「女性社會主義總統」，暗批拜登副手、一直被川普及共和黨形容為激進左派、未來可能執掌大權的賀錦麗。

同日，拜登前往德拉瓦州威明頓市拉票，繼續主攻川普防疫失當，痛批疫情爆發八個月以來，川普還沒提出全盤抗疫計畫，反而在病例激增之際，宣稱疫情已進入尾聲，「如果這算是（抗疫）成功，那失敗又是什麼？」拜登告誡支持者，川普拒絕承擔責任，還淡化許多美國人的傷痛。

路透報導14個工會挺拜登

拜登並表示，當選後將為全民免費提供疫苗，推行專家提倡之戴口罩、保持社交距離的政策，並對生計有困難的民眾提供援助。路透廿三日獨家指出，拜登將獲十四個工會、逾三百萬名美國勞工組成的「北美建築工會」（NABTU）背書，等於得到重要藍領選民的支持。一名知情者還透露，川普也希望爭取工會支持，但工會對當局尚未提出進一步紓困感到失望。

拜登2天2場 川普2天跑4場

拜登先前因疫情競選活動相對低調，但近期開始全力衝刺，廿四、廿五日前往重要搖擺州賓州舉辦兩場造勢；川普也維持高強度選戰，兩天內趕赴北卡羅來納、俄亥俄、威斯康辛和新罕布夏州。川普透露，十一月三日投票日前，每天舉行五至六場造勢大會。

美國總統川普廿四日抽空返回戶籍所在的佛羅里達州西棕櫚灘市，戴著口罩前往充當投票所的公共圖書館，投下神聖一票，並於結束後打趣透露：「我投給一個叫川普的傢伙。」（圖：法新社，文：編譯孫宇青）

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