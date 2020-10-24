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    最終辯贏家？ 美媒民調各說各話

    預計下月二日發行的美國《時代》（TIME）雜誌，九十七年來首度更動刊名處，把「時代」改為「投票」（VOTE），並以戴著面罩的紅髮女子為封面人物，面罩上印有廣播「投票」的訊息，鼓勵歷經今年武漢肺炎疫情的民眾，於下月三日登場的總統選舉踴躍表態。 （取自時代雜誌網站）

    預計下月二日發行的美國《時代》（TIME）雜誌，九十七年來首度更動刊名處，把「時代」改為「投票」（VOTE），並以戴著面罩的紅髮女子為封面人物，面罩上印有廣播「投票」的訊息，鼓勵歷經今年武漢肺炎疫情的民眾，於下月三日登場的總統選舉踴躍表態。 （取自時代雜誌網站）

    2020/10/24 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普於總統候選人辯論會後透過推特發文，自稱是辯論會贏家。但根據美國有線電視新聞網（CNN）所做民調顯示，大多數選民認為，拜登的表現略勝一籌。多家媒體認為，兩人在辯論會上時有激辯，但未能給對方致命一擊。

    CNN民調顯示，觀看這場辯論會的選民中，五十三％認為拜登贏，認為川普勝出的比例僅卅九％。不過，在美國人關切的經濟議題上，五十六％選民認為川普較能處理好經濟，四十四％認為是拜登；外交政策方面，兩人平手，在因應疫情、氣候變遷和種族問題上，則是拜登表現較好。這份民調也顯示出，選民對兩名候選人的觀感，並沒有因為這場辯論改變多少，辯論前、後好感度幾乎持平。

    美國智庫「數據推動進步」、英國市調分析公司YouGov的辯後即時民調也是類似結果，認為拜登贏的比例都超過五成。

    川普在辯論後引用推特上數份即時民調，宣稱他贏得辯論。這些即時調查都是以超過九十％的壓倒性比例，認為川普表現較好，但缺乏正統民調的嚴謹。

    在辯論會上，川普展現沉著、冷靜而獲得稱許，與前一場辯論判若兩人。《國家利益》雜誌認為，川普鞏固了他的共和黨支持群，而拜登的表現也沒自損目前民調領先的優勢；對拜登來說，這代表勝利，對川普而言僅是打平，若民調準確，川普還需加把勁。

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