美新紓困案協商有進展 表決恐要選後

白宮幕僚長梅多斯（右）廿一日在白宮外接受記者採訪。他表示，財政部長努勤將和民主黨聯邦眾議院議長裴洛西繼續協商因應疫情的紓困方案。（彭博）

2020/10/23 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕華爾街日報廿一日報導，儘管美國民主黨聯邦眾議院議長裴洛西和財長努勤針對兩兆美元的因應武漢肺炎疫情紓困方案協商有所進展，但即使兩人在十一月三日總統大選投票日前就達成協議，由於日程緊迫與共和黨掌握的聯邦參議院對此的強硬立場，因此法案很快在國會通過立法的可能性越來越小，恐怕要選後才會表決。

裴洛西廿一日說，她對疫情紓困方案會成為法案感到很樂觀，問題是選民能否及時入袋，支付他們十一月的房租及能否溯及既往發放。白宮首席經濟顧問庫德洛廿一日說，至少現在到選舉日前，協商人員都沒時間了，將在選後至明年一月新政府上台前的那段「跛腳期」通過該方案。

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白宮幕僚長梅多斯廿一日則再次將無法達成協議歸咎於裴洛西，指稱川普政府雖已將規模提高到約一．九兆，但她與民主黨人士想要二．二兆美元規模的紓困方案。梅多斯也不認為，選後達成協議的可能性會變大。但仍對雙方將取得進展充滿希望，並稱接下來廿四至四十八小時將是關鍵。裴、努兩人預定廿二日繼續協商。

華爾街日報報導，將紓困方案留到大選後才表決，其能否通過恐因此充滿變數。若是民主黨候選人拜登勝選，將促使民主黨人士等到他就任，再推動一項更大規模的紓困方案。若川普連任成功，已暫時沒選舉壓力的他，預料將更缺乏達成協議的動機。

川普推文 為進展添變數

川普的推文則為紓困方案的進展增添變數。川普廿二日寫道，他不相信在疫情紓困案上，民主黨人士會願意做對美國勞工或美國「對的事」。

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