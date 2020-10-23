恐嚇電郵亂美大選 源頭指向俄國伊朗

美國國家情報首長雷克里夫廿一日表示，伊朗寄送電子郵件恐嚇美國選民，還附上影片鼓勵海外選民「投假票」。（美聯社檔案照）

2020/10/23 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國總統大選將於十一月三日舉行，許多州的事前投票、通訊投票已經開跑，美國國家情報首長（DNI）雷克里夫（John Ratcliffe）廿一日與美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）共同召開記者會，指出伊朗與俄羅斯都獲取了許多美國選民登記資訊，試圖干預美國大選。

不少民主黨人廿日收到要求選民票投川普的電子郵件，雷克里夫表示，郵件內容除了恐嚇、散播動盪之外，還附上影片鼓勵海外選民「投假票」。儘管信件中聲稱寄件者為極右派挺川普團體「驕傲男孩」（Proud Boys），但經調查發現，信件實際來源應為伊朗。

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雷克里夫與瑞伊皆未於記者會中提出具體證據或詳述電郵內容。美聯社指出，恐嚇郵件的發送方式顯然是透過州選民登記清冊，得知選民的電子郵件位址。

儘管收到恐嚇郵件的選民主要為民主黨支持者，雷克里夫仍然認為，這些訊息旨在傷害川普的選情。他指出，選民資訊中，其中一些為公開資料、部分為可商業購入的，可能被外國勢力用於傳播錯誤訊息給選民，意圖擾亂選民、製造混亂，並破壞美國人對民主的信心。瑞伊則強調，他們不會容忍任何外國勢力與犯罪行動干預選舉。

對此，伊朗政府與俄羅斯克里姆林宮廿二日皆同聲否認干預美國大選，並反批美國的指控毫無根據。

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