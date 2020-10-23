川拜今最終辯論 選民聚焦電郵門

美國總統川普（左）與民主黨總統候選人拜登（右）廿二日再度於電視辯論中碰頭。圖為兩人在九月底首場電視辯論中交鋒。（美聯社）

2020/10/23 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕在九月底那場號稱美國史上最糟糕總統電視辯論的三週後，美國總統川普與民主黨總統候選人拜登廿二日又將在電視辯論中碰頭，也是目前民調表現落後的川普在投票前於電視黃金時段中扭轉頹勢的最後機會。分析家指出，儘管近來拜登父子涉嫌在烏克蘭與中國利益輸送的醜聞死灰復燃，但川普應主打經濟政績，避免緊咬拜登次子杭特醜聞。

電視辯論 六大主題政見交鋒

廿二日在田納西州納許維爾的電視辯論，是川拜在選前最後一場面對面的政見交鋒，六大主題分別是對抗武漢肺炎、美國家庭、種族、氣候變遷、國家安全與領導力，其中武肺據信會是一大重點，特別是川普在上次辯論後確診武肺並入院，以及第二場辯論因而取消；至於近來又被炒熱的杭特筆電「電郵門」醜聞，據信也會被川普拿來當作攻擊拜登的素材。

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前白宮官員建議川普主攻經濟

對民調落後、上回辯論後民調略降的川普而言，這場辯論的重要性不言而喻。川普的顧問希望他能在場上惹毛拜登，但籲請他勿像首場辯論般頻頻打斷拜登。共和黨籍的前國會眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）就說，川普這回須更冷靜、專注於議題，與少點個人因素。

此外，由於川普已表示會在辯論時鎖定杭特的醜聞，部分川普顧問擔心反會因而弄巧成拙，讓拜登家族爭取到更多選民的同情，重蹈川普在首場辯論中批評杭特吸毒、反倒讓拜登加分的覆轍。共和黨前總統布希主政時的前白宮副幕僚長羅夫（Karl Rove）就說，就拉票的效果而言，與其猛批杭特的醜聞，川普不如談談「拜登當選後會增稅與減緩經濟成長」等議題。

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