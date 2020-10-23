若拜登自爆 紐時:川普再逆轉不難

美國總統川普廿一日赴北卡羅萊納州舉行競選造勢活動，結束時在舞台上舞動，對緊繃的選情充滿鬥志。（法新社）

2020/10/23 05:30

催出隱性選民 展現重建美疫後經濟比拜登有能力

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普今年能否重演二○一六年總統大選的逆轉勝戲碼，連任成功？紐約時報記者納古尼（Adam Nagourney）廿二日提出其觀察。他認為，上屆大選結果雖震驚民主黨人士，但其實不足為奇。而川普若想再度絕地大反攻，將有賴翻轉這次選戰的動力，包括民主黨候選人拜登在台灣時間廿三日舉行的最後一場總統候選人辯論會中嚴重犯錯，以及川普展現在重建遭疫情重創的美國經濟上，他比拜登更有能力。

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上次逆轉勝 靠提升搖擺州白領選民

納古尼先歸納幾個川普上次大逆轉的主因，例如他在就業、移民、中國和貿易議題上，提出犀利的政治素人觀點；他在投票日前幾週，克制自己不發推文；他將其民主黨對手、前國務卿希拉蕊形容為對遭經濟剝奪的藍領選民懷有敵意；川普競選團隊有系統地提升「搖擺州」白領選民對他的支持。

儘管目前多數民調數字看來對川普並不有利，惟諸多分析家認為，他仍有勝選機會。共廿一名共和黨和民主黨策士建議，除了期望拜登「自爆」，川普還必須吸取上次大選的成功策略，並徹底改變其競選方式，以及共和黨的「陸戰」催出了民調偵測不到的選民出來投票。

首先，川普需要穩住他二○一六年從民主黨手中奪下的三個搖擺州—賓州、密西根州和威斯康辛州的其中一到兩州，以及他上次贏得的其他州，包括亞利桑那州及佛羅里達州等，佛州更是重中之重。這並非不可能，尤其是若他能夠再次提升在工人階級選民中的支持，包括四年前佔上風的鄉村地區。

共和黨今年大選陸戰 2004年來打最好

此外在新登記選民人數的增加上，共和黨在佛州和賓州等州已有所斬獲，催出過去未曾出來投票的工人階級白人選民。前總統布希的白宮政治主任弗根（Sara Fagen）說，川普最好的機會是大力催出美國中西部工業區大學以下學歷白人選民的選票。即使是對拜登選情感到樂觀的民主黨人士，亦坦言這是一項隱憂。二○○○年民主黨總統候選人高爾競選團隊成員布拉賽爾（Donna Brazile）就提到，共和黨對今年大選進行的陸戰，是自二○○四年以來打得最好的。

分析家還說，川普目前要設法減少其疫情因應作為帶給他的政治傷害。針對疫情，他要審慎發言，也別再稱自己是抗疫成功的例證。民主黨顧問柯特爾（Stephanie Cutter）說，川普應該嚴肅以對，可以開始主持疫情會議，與美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇博士「同框」，對受疫情影響的民眾多展現一些同理心。

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