拜登為辯論閉關 歐巴馬助選首站台

美國前總統歐巴馬廿一日在賓州費城為昔日副手、民主黨總統候選人拜登站台造勢，這是歐巴馬在今年選戰中，首度親自現身競選場合。 （美聯社檔案照）

2020/10/22 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕民主黨籍的美國前總統歐巴馬，廿一日在二○二○年美國總統大選主戰區賓州的最大城費城，為昔日副手、民主黨總統候選人拜登站台拉票，為歐巴馬在今年大選中，首度親自現身造勢現場。

拜登助理與美國媒體指出，歐巴馬於廿一日傍晚五點四十五分（台灣時間廿二日清晨五點四十五分），在費城的市民銀行棒球場停車場舉行免下車式的造勢集會，呼籲支持者把票投給拜登與大選中的其他民主黨候選人。一位不具名的歐巴馬助理透露，歐巴馬表示，值此距離美國人畢生最重要的一場大選只剩兩週之際，現在是全體總動員貢獻己力的時刻，他期待在保持社交距離的情況下，親自上路催票。

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不過，這場造勢集會上看不到歐拜同台合體的畫面。拜登自十九日起，就待在德拉瓦州的家中，為廿二日晚間最後一場總統候選人電視辯論，開會研商與做準備。

四年前在選前之夜親臨費城、為當時民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓站台的歐巴馬，此番重返舊地，凸顯掌握廿張選舉人票的賓州在總統大選中的重要性。賓州是拜登的出生地，民主黨在四年前總統大選中，以些微差距丟掉該州；拜登若想阻止共和黨總統川普連任，必須拿下賓州，遑論十九日公布的路透／易普索民調顯示，川普在賓州的支持率有回溫之勢，目前僅落後拜登四個百分點，兩人差距較前一週略微縮小。

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