隱性川粉 拜登輸贏關鍵

美國總統川普廿日在賓州伊利國際機場造勢固票，吸引大批支持者到場。（法新社）

2020/10/22 05:30

拜登領先幅度不如4年前的希拉蕊

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統選舉倒數兩週，代表共和黨的現任總統川普，在搖擺州民調緊咬民主黨候選人拜登，曾在四年前準確預料川普爆冷勝選的民調專家認為，許多民調都忽略了不願在民調表態的隱性支持者，這些選民可為川普在今年選舉上演逆轉勝，成功連任推一把。

曾預測川普贏 這次一樣

「特拉法加集團」（Trafalgar Group）是二○一六年大選少數幾家準確預測川普將贏得賓州、佛州和密西根三個搖擺州的民調機構，該集團首席民調專家卡哈利（Robert Cahaly）廿日在「福斯新聞」的訪問中，預測川普順利連任，「我認為總統至少贏得二七○多張選舉人票，可能更多，就看這股潛在力量有多大」。他說，川普可望守住佛州、俄亥俄、北卡羅來納和喬治亞州，這四州都是川普與拜登民調支持度膠著、或拜登僅微幅領先的地區。卡哈利指出，「這些民調絕大多數忽略了川普的隱性選票」，「保守派和川普的支持者中，有一股不想公開他們支持意見的感覺…這些人比較不願意參與民意調查，所以，如果沒有針對這一點做調整，就得不到真實的回應」。

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目前拜登在全國和重要戰場州的民調支持度均領先，但幅度遜於四年前同期的希拉蕊。紐約時報與謝納學院的調查顯示，拜登及川普的全國支持度分別為五十％、四十一％，與其他各大民調結果類似；但拜登在佛州、密西根、賓州、威斯康辛、北卡羅來納和亞利桑那這六大搖擺州的平均支持度，只比川普高三．九％，當年希拉蕊平均領先幅度為四．四％。

這六州選舉人票共一○一張，很可能需要拿下其中至少三州，才能通過當選門檻的二七○張。川普在佛州、密西根和賓州正漸入佳境，在另外三州加上內華達州，則有待加把勁。

拜登雖在這幾州領先，但未能將差距拉大到雙位數；根據美國廣播公司新聞網（ABC News）廿日公布的民調，川普在北卡州更與拜登打成四十八％對四十九％，形同平手。此外，川普陣營認為，民主黨催出的郵寄投票不夠多，若加上投票日當天的親自投票選票，戰局其實是難分軒輊。

狂打貪腐 批拜登在自爆

川普出院後，找回昔日精力和衝勁，每天、甚至一天兩次的大型造勢，在幾個搖擺州穿梭。當年川普痛打希拉蕊的華府掌權派政客形象，而現在拜登正面臨家族貪腐疑雲，川普正藉此激發出支持者踴躍參與這場選舉。他廿日在四年前成功讓當地白人藍領選民由藍翻紅的賓州伊利市，再批拜登家族貪腐，也向支持者強調美國疫情實際上結束了；他在「福斯與朋友」節目中表示，「情勢正在迅速變化」，指民調顯示，拜登在「自爆」。

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