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    美司法部控告Google壟斷

    美國司法部與十一個州廿日控告網路巨擘Google公司，濫用稱霸網路的地位妨礙對手競爭，違反反托拉斯法。。（法新社檔案照）

    美國司法部與十一個州廿日控告網路巨擘Google公司，濫用稱霸網路的地位妨礙對手競爭，違反反托拉斯法。。（法新社檔案照）

    2020/10/21 05:30

    政治表態? 聯手11州 檢察長都是共和黨籍

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國司法部與十一個州廿日控告網路巨擘Google公司，濫用稱霸網路的地位妨礙對手競爭，違反反托拉斯法。這是美國廿年來最重大的反托拉斯案件，紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）表示，接下來數週預料還會有另外七個州，對Google提出反托拉斯法訴訟。

    司法部在大選將屆之際提告，可能被視為政治表態，因此舉落實正在競選連任的現任總統川普所承諾，將追究某些遭指控打壓保守派聲音的企業。共同提告的十一個州，檢察長都是共和黨籍。

    還有七州可能加入訴訟

    在司法部宣布控告Google後，詹姆斯與科羅拉多、愛荷華等七州檢察長發表共同聲明，表示七州針對Google違反反托拉斯法的跨黨派調查行動持續進行中，數週內會做出結論，決定是否提告。

    這將是美國政府自一九九八年對微軟（Microsoft）提告，以及一九七四年美國電話電報公司（AT&T）案以來，針對保護市場競爭採取的最重大行動。向來直言批評Google的共和黨聯邦參議員霍利（Josh Hawley）說，這是「一個世代以來最重要的反托拉斯案」。

    司法部指控Google以違法手段，維持其在網路搜尋和廣告上的獨霸地位，如今已是全球數十億人通往網路的「不受挑戰門戶地位」，「若無法院下令，Google將繼續進行其反競爭策略，妨礙競爭，減少消費者的選擇，並且扼殺創新」。

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