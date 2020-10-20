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    日學者分析：拜登當選不利日美關係

    拜登（法新社）

    拜登（法新社）

    2020/10/20 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京十九日報導〕日本富士晚報訪問三名專家學者，分析美國總統大選結果對日美關係的影響。福井縣立大學教授島田洋一表示，現任總統川普若連任，日美關係將更為堅固，反觀若由民主黨候選人拜登當選，日美關係將有危機。拓植大學海外事情研究所所長川上高司則認為，拜登當選後美中將有「蜜月期」，中國可能趁著「權力真空期」併吞台灣，萬一台灣有事，日本也無法置身事外。

    經濟評論家渡邊哲也認為，如果川普連任，市場的動向易於預測，尤其共和黨知日派佔多數，有助於雙方在金融和經濟政策上合作，而拜登的下一步不但較難預測，民主黨內的中道派和急左派不和，很難看出政策的方向性。從過去的歷史來看，民主黨政府會讓日本企業承受較大壓力，容易產生貿易摩擦。

    渡邊還表示，日本正在構思與美國、澳洲聯手，以建立「脫離中國的供應鏈」為目標，拜登若當選，可能打亂這項佈局，日本的應對將變得更為棘手。

    島田洋一從美日關係著眼，認為日本前首相安倍晉三在任內與川普建立良好個人關係，日美間的信賴關係也是史無前例，川普連任日美關係將更為友好，但若由拜登當選，日美關係將有危機，拜登的政策構思能力不如川普大膽，也缺乏決斷力，難以保證未來是否維持「凡事都與同盟國商量」的立場。

    武漢肺炎疫情爆發後，共享人權和法治等基本價值的自由民主陣營，正在加強對抗軍事霸權的中國，但美國大選結果可能對此造成影響。川上高司指出，中國軍機自九月以來，頻繁侵入台灣防空識別區，美國加強台灣的安保戰略，將最尖端武器售予台灣，但若是拜登當選，情況可能有所改變。

    川上認為，拜登一旦當選，美中之間將會有一段「蜜月期」，日本將遭到忽視，中國可能趁著「權力真空期」併吞台灣，釣魚台列嶼勢必也會有危險；海上通路一旦遭到中國阻斷，包括日本在內的周邊國家都得看中國臉色，這將是最糟糕的情況。

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