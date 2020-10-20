杭特與習近平 涉45億美元利益輸送

美國民主黨總統候選人拜登家族近來頻頻被踢爆與中國政商關係匪淺。圖為拜登二○一一年訪問中國時，與時任中國國家副主席習近平會晤。（歐新社檔案照）

2020/10/20 05:30

路德社上月披露 中共反習派給美方3枚硬碟

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登之子杭特，被揭發與中國和烏克蘭商界進行不當交易，引發極大爭議。事實上，美國華人自媒體「路德社」（Lude Media）上月底就披露，中國共產黨內部不滿總書記兼國家主席習近平的勢力，已將三枚電腦硬碟交給美國，裡面有關於杭特與習近平高達四十五億美元（逾一三一○億台幣）的秘密協議、杭特的不雅影片，以及中共的生物武器陰謀等內容。

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美國猶太媒體「猶太和平之聲」（Jewish Voice）十九日報導，路德社在上月廿四日的節目中踢爆，由於中共內訌，效忠前國家主席江澤民、前國家副主席曾慶紅、前公安部長孟建柱等「江派」主要人物的三名黨員，分別將三枚電腦硬碟提供給美國司法部和民主黨籍眾議院議長裴洛西，總統川普也得到一份副本。

傳有杭特在中遭偷拍性愛影片

據指出，第一枚硬碟是關於杭特，以及前紐約市長、「彭博新聞社」創辦人、同時也是拜登大金主的彭博（Michael Bloomberg），兩人在中國被引誘及偷拍的性愛和虐童影片，這是中方用以勒索外國政商人物的慣用手段。此外，硬碟內容還涵蓋杭特與習近平及現任國家副主席王岐山之間，涉及四十五億美元利益輸送的秘密協議。

第二枚硬碟的內容，是關於習近平和王岐山等中共官員的海外資產清單和私生子女名單。第三枚硬碟則是關於中共製造及散布武漢肺炎病毒的真相。

美在中情報網被破 杭特被質疑有關

值得注意的是，路德社的爆料與「華盛頓時報」本月十五日的報導似有關聯，該報導掌握杭特二○一七年八月一封電子郵件，指他在父親擔任美國副總統期間，曾與中國華信能源公司董事長葉簡明搭上線，要求支付一千萬美元顧問費等。「猶太和平之聲」也指出，路德社披露的內幕與「紐約郵報」、華盛頓時報稍後的爆料內容高度吻合。

另一方面，在二○一○至一二年間，美國中央情報局（CIA）在中國的情報網突被中方一網打盡，逾卅名特務遭逮捕甚至處決，當時認為是安全性極高的通訊系統被破解。然而，前白宮國家安全會議（NSC）官員希金斯（Rich Higgins）十九日在「推特」引述「商業內幕」（Business Insider）一八年有關此事的報導，指杭特正是一○年起開始從中國獲得資金，因此懷疑拜登家族可能與美國情報網被破脫不了干係，甚至已構成「叛國罪」。

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