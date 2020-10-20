烏克蘭議員︰拜登兒還有第二台筆電藏汙

川普私人律師朱利安尼的線人、烏克蘭國會議員德卡奇透露，電郵門還有第二台筆電，內有拜登家族跨國貪腐罪行的證據。圖由左至右為前美國總統歐巴馬、前美國副總統拜登，與拜登次子杭特，二○一○年一月在華府看籃球賽。（法新社檔案照）

2020/10/20 05:30

內有家族跨國貪腐證據 已交烏國執法當局

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登次子杭特，近日深陷疑似與烏克蘭及中國政商勾結的「電郵門」風暴，儘管川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）否認引爆這起醜聞的筆記型電腦與外國勢力有關，但朱利安尼的線人、烏克蘭國會議員德卡奇（Andrii Derkach）十六日卻在「臉書」透露，電郵門還有第二台筆電，內有拜登家族跨國貪腐罪行的證據，已交給烏國執法當局。

有第三台？共和黨參議員要查

德卡奇聲稱，第二台筆電由烏克蘭能源公司布里斯瑪（Burisma）創辦人茲洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky）的兩名員工持有，兩人也準備為拜登一家涉入的跨國貪腐案作證。德卡奇強調，重要的是，這不會是最後一台筆電或最後一名證人。德卡奇今年九月被美國認定為俄羅斯代理人，試圖破壞美國二○二○年大選，遭財政部制裁；朱利安尼則堅持，沒有證據顯示德卡奇為俄國工作。

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此外，美國共和黨聯邦參議員強生（Ron Johnson）接受《福斯新聞》主持人巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）訪問時，被問到是否有三台筆電，分別來自杭特的事業夥伴阿契爾（Devon Archer）、杭特本人，與杭特的精神科醫師，強生回應說他會要求聯邦調查局（FBI）據實以告。

每日郵報取得電郵︰杭特曾任哈薩克商人中間人

另一方面，英國《每日郵報》從哈薩克反貪腐人士手中取得數封杭特的電子郵件，揭露杭特曾於二○一二年至一四年間，擔任哈薩克商人拉基謝夫（Kenges Rakishev）在美國投資的中間人。杭特曾試圖說服拉基謝夫買下內華達州和亞利桑那州的礦業公司，並於一三年底成功引介拉基謝夫投資一百萬美元，給美前國務卿凱瑞（John Kerry）女兒亞歷山德拉的電影製片公司。

拉基謝夫在寫給杭特的郵件中，親密地稱杭特為「兄弟」，兩人也會互相分享彼此家族的八卦、閒聊生活瑣事，並一起在華府、紐約等地的高檔餐廳用餐。《每日郵報》指出，拉基謝夫雖然曾於一二年名列「富比世」雜誌哈薩克最具影響力大亨前十五名，粗估擁有約三．二二億美元（約九十四億台幣）的資產，但由於他與前哈國獨裁總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）關係密切，大部分的藍籌（績優）投資者通常會拒絕與拉基謝夫往來，例如世界銀行（World Bank）姊妹機構國際金融公司（International Finance Corporation），便拒絕與他往來，杭特卻協助拉基謝夫在美國投資。

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