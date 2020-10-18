中國誣美軍為疫源 激化川普反中

美國政府官員透露，總統川普上任初期並未視中國為最大威脅，一心想達成美中貿易協議，今年以來才下定決心對抗中國。圖為川普十六日在佛州歐卡拉市造勢。（法新社）

2020/10/18 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國華爾街日報十六日引述現任及前任美國政府官員說法指出，總統川普上任的頭三年，視與中國達成貿易協議為首要任務，刻意淡化台灣、香港、人權等議題，反而多次稱讚中國國家主席習近平。然而，川普今年以來圍剿中國毫不客氣，包括加強對台關係、擴大遏阻中國在南海和科技產業稱霸等，除了美國對中鷹派崛起外，中方誣指武漢肺炎病毒源自美軍，更是川普「反守為攻」的主因。

川普上任後，原未視中國為最大威脅，是美國抗中的「最大障礙」；但今年三月起，開始祭出一連串抗中舉措，包括調派航空母艦前進南海、阻擋中國科技公司取得先進技術、擴大對台軍售、以打擊間諜活動為由下令關閉中國駐德州休士頓總領事館，以及驅逐中國應用程式TikTok（抖音國際版）等，接下來還將加強監控疑似在美支援諜報工作的中國國營航空公司員工，並將更多中企列入管制「黑名單」。

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官員透露，有三大因素促使川普政府「急轉彎」。首先是川普在美中第一階段貿易協議簽訂後，認為對中強硬有助連任；其次是疫情從中國向外蔓延後，對中鷹派幕僚抬頭；第三是中國政府對香港等地的蠻橫作為，激怒美國官員和國會議員。商務部長羅斯等官員指出，疫情奪走眾多美國人性命、摧毀川普經濟政績、威脅其選情，川普對中國逐漸不滿；而中國外交部發言人趙立堅三月誣指美軍將病毒帶去武漢，更徹底惹惱川普。

在美中談妥第一階段貿易協議後，原本被視為鷹派的貿易代表萊特海澤，為保全該協議而轉為鴿派；而國務卿龐皮歐、商務部長羅斯、司法部長巴爾、白宮副國安顧問博明和貿易顧問納瓦洛等自稱「（與中）脫鉤派」的官員，則主張即使會危及美中貿易協議，也應懲罰中國，美方根本沒有理由繼續討好中國。香港五月傳出訂立國安法後，更促使龐皮歐等人堅信中國領導者不可信。

香港情勢惡化後 更看重台灣

至於台灣問題，美國國安官員透露，川普在任期的前三年並不太感興趣，但在香港情勢惡化後，龐皮歐成功說服川普，台灣可能是北京下個目標，促使川普批准衛生部長阿札爾、次國務卿柯拉克訪台，並接連簽署對台軍售案。前白宮國安顧問波頓更直言，美方如今有更大意願挑戰中國，官僚體制內部已出現變化，反對抗中的聲音逐漸收縮。報導更指出，不論川普或民主黨候選人贏得總統大選，美中對抗局面不太可能降溫；川普對中國脅迫的分析，也獲得拜登團隊認同。

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