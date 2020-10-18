關鍵州疫情升溫 增募選務人員

參加提前投票的美國維吉尼亞州選民，十六日排隊等著進入費爾法克斯郡政府中心投票。（歐新社）

2020/10/18 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統大選下月三日將在武漢肺炎席捲全美中登場，兩黨候選人必爭之地的部分「搖擺州」近來驚見疫情升溫，投票日恐因選務人員人手不足導致場面混亂，同時須提防染疫風險。有鑑於此，選務機構正加開提前投票站、增募選務人員，並考慮出動國民兵，以免數月縝密籌備在當天功虧一簣。

愛荷華州、密西根州、明尼蘇達州、賓州、俄亥俄州和威斯康辛州等關鍵「搖擺州」確診病例和病死人數近日攀升。美聯社指出，中西部愛州、威州等地選舉機關鑑於選務人員可能在最後一刻宣告感染、隔離而無法上陣，或怕得病而臨陣脫逃，已增開提前投票站、招募備用人手，並提醒選民為大排長龍等不便做好準備。

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多州增開提前投票站

以威州為例，當地上週新增病例、死亡和住院人數皆破紀錄，為此開設了一處野外醫院。民主黨籍州長埃弗斯接下來打算啟動該州國民兵來解決投票站選務人力不足的問題。他說，「民眾已準備迎接這場選舉，而我認為這會是一場成功的選舉，小問題將少之又少。」

愛州東部斯科特郡則增設提前投票站，呼籲選民趁早投票，以減少下月三日排隊人潮，避免病毒大規模傳播風險。俄州選民巴庫斯說，他不信任通訊投票，也不想投票日冒著染疫風險，提前投票因此成了其最佳選項，但當天投票站仍有上百人排隊，讓他直呼「這是在生、死之間做選擇」。

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