「新聞警察」 推特仍禁貼拜登父子電郵門

共和黨居多數的聯邦參議院，因不滿推特更改言論政策，質疑其意圖干預美國總統大選，計畫表決是否傳喚該公司執行長杜錫（Jack Dorsey）出席參院聽證會。圖為他去年一月間，出席在美國內華達州拉斯維加斯舉行的美國「二○一九消費電子展」（2019 CES）記者會。（法新社檔案照）

2020/10/17 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕社群媒體巨擘推特和臉書，因限制紐約郵報十四日刊登美國民主黨總統候選人拜登及其子杭特涉及在烏克蘭和中國政商往來的爆料報導於自家平台上傳播，遭川普總統及國會共和黨人抨擊，更背上「新聞警察」的罵名。推特十五日政策大轉彎，宣布更改遭駭資料於平台上傳播的政策，但仍以違反個資政策為由，阻止相關新聞連結。至於國會參議院共和黨人已決定傳喚推特執行長杜錫（Jack Dorsey）出席司法委員會作證。

沒說明就封鎖 推特執行長承認錯誤

推特主管法務、政策與信任及安全的蓋德十五日晚間推文指稱，該公司將不會移除遭駭的內容，除非是駭客或其共謀者直接張貼的。蓋德並聲稱，推特在一天內政策大轉彎，是因該公司過去廿四小時接獲的「反饋」認為，此舉恐造成記者及爆料、揭弊的「吹哨者」遭受不當言論審查。紐郵宣稱其有關拜登父子的爆料，來自一名電腦維修人員發現的一台筆記型電腦。

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推特原先的政策是不希望為違法取得的資訊服務，以致鼓勵駭客犯案。不過，推特改變政策後，十六日仍禁止用戶張貼紐郵報導的連結，理由是報導曝光電子郵件地址，「違反有關私密個人資訊規則」。杜錫同日則強調，沒有說明封鎖原因就逕行封鎖是錯的，如今我們已有能力說明。

共和黨的參院司法委員會成員克魯茲直指，推特是在「干預選舉」。同黨的該委員會主席葛蘭姆亦向記者表示，過去從未見過對一個重要的新聞出版物，做積極、主動的言論審查。

共和黨聯邦參議員霍利更表示，他希望委員會也表決是否傳喚臉書執行長札克柏格。川普長子小唐納十四日推文呼籲立即調查推特，「不只因為（推特）他們為袒護拜登所做的公然選舉干預，而且要查出他們是否聽命於中共，而對紐郵的相關報導進行言論審查」。

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