川普警告 拜登將背叛美國

紐約郵報連日爆料猛打民調暫居領先的民主黨候選人拜登（右），指控他及其子杭特（左）在烏克蘭與中國的海外政商往來涉及貪腐。社群媒體巨擘臉書及推特為該報相關報導更改言論政策，被部分人士批評為言論審查和迴護拜登。（取自網路）

2020/10/17 05:30

指拜登父子涉貪腐 犧牲全美就業

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普十五日在北卡羅來納州一場造勢活動上，引述紐約郵報針對其競選對手、民主黨總統候選人拜登及其子杭特涉及在和烏克蘭與中國的商業往來中，存在貪腐行為的爆料，指稱拜登將「背叛美國」，犧牲全美的就業機會。他並警告，「拜登贏，就等於中國贏了」。

川普誓言紓困案找中國付錢

此外，川普同日在接受福斯新聞的訪問中，重申拜登若勝選，「中國將擁有美國」，並稱十年前大家都預測中國經濟規模會在二○一九年超越美國，「因為我當選，那件事才沒發生。」他誓言，兩黨正在協商的紓困方案會要中國付錢，「我們會找中國要錢…，他們才是導致問題的所在」。

請繼續往下閱讀...

紐郵十四日報導杭特和烏克蘭布里斯瑪（Burisma）天然氣公司涉嫌貪腐交易的電郵後，十五日再披露杭特與「中國華信能源」往來密切。據紐郵及美國福斯新聞報導，新披露的電郵為杭特據稱溯及至二○一五年的前述海外往來，提供了更多詳情，包括他與華信能源的利益關係，以及他與布里斯瑪董事顧問波茲哈施奇（Vadym Pozharskyi）的討論。杭特除擁有華信能源創辦的一家控股公司股權和經營權，還享有一千萬美元的高額「顧問費」。

電郵提到組織美高層赴烏訪問

另根據福斯新聞「塔克卡爾森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）取得的電郵，時間為一五年十一月二日，由波茲哈施奇寄給杭特及其前生意夥伴阿契爾（Devon Archer）。內文提到「工作範圍」也應該包括組織一支由前美國決策者等人士在內的訪問團赴烏克蘭，向烏國高官展現對Nikolay（尼古拉）的支持，而此人顯然是指布里斯瑪創辦人茲洛切夫斯基（Nikolai Zlochevskyi）。

拜登團隊稱假新聞

拜登競選團隊發言人貝茨（Andrew Bates）則在對華爾街日報的聲明中表示，紐郵從未向拜登陣營查證報導中的關鍵部分。貝茨在對福斯新聞的聲明中也指出，根據新聞界與共和黨擁有多數席次的聯邦參議院兩個委員會調查，均得到相同結論，即拜登對烏國執行美國官方政策，亦未從事不法行為。貝茨還表示，競選團隊已查了拜登自那時以來的正式行程，並無紐郵宣稱的與波茲哈施奇密會。對此，紐郵仍堅稱貝茨的聲明並未否認密會，密會有可能發生在更早時期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法