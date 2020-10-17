為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美大選空前激烈 估1.5億人提前投票

    美國總統大選提前投票情形踴躍，北卡羅來納州德罕郡（Durham）十五日大排長龍。（彭博）

    美國總統大選提前投票情形踴躍，北卡羅來納州德罕郡（Durham）十五日大排長龍。（彭博）

    2020/10/17 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕十一月三日的美國總統大選空前激烈，專門彙整提前投票資料的「美國選舉計畫」（US Elections Project）統計顯示，全美截至十五日，已逾一七八○萬人完成提前投票（含親自投票和郵寄投票）；有專家甚至推估，在大選日前將有逾一．五億人提前投票，投票率將創一九○八年以來新高。

    「美國選舉計畫」指出，各州截至十五日，請求郵寄投票的人數已達七九八九萬人，其中民主黨註冊選民約占二三四六萬人，共和黨註冊選民則有一三六九萬人，這種盛況應與武漢肺炎疫情影響，以及擴大郵寄投票管道有關，有機會刷新上一屆大選四七○○萬人提前投票的紀錄。

    不過，該計畫負責人、佛羅里達大學政治學教授麥唐納（Michael McDonald）指出，多份民調顯示，民主黨選民提前投票的意願高於共和黨人。因此，雖然提前投票者以民主黨選民居多，似乎預告拜登贏面較大，但共和黨選民可能在選舉當日傾巢而出。川普競選團隊女發言人也表示，民主黨數月來不負責任地呼籲選民郵寄投票，但共和黨人會在大選日親自投票，讓川普再次當選。

    華盛頓郵報十六日指出，全美迄今逾一七○○萬人提前投票，已是上一屆大選同一時期的十倍，且占當年大選總票數的十二％。況且，目前還有八州尚未回報提前投票人數，距離大選日也仍有兩週。按此情形，此次可能創下美國史上首次大部分選民於大選日前就投完票的紀錄。選舉專家更預測，最後可能會有高達一．五億選民提前投票，勢將創下一一二年來最高的總統大選投票率。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    中共只許「愛國穆斯林」朝覲聖地 私自前往就是「犯罪」
    2020/10/16 06:41

    中共只許「愛國穆斯林」朝覲聖地 私自前往就是「犯罪」

    離大選不到20天！拜登陣營爆2人確診 賀錦麗自主隔離
    2020/10/16 06:43

    離大選不到20天！拜登陣營爆2人確診 賀錦麗自主隔離

    成為世界最強「監控國」？聯合國大數據中心將落腳中國杭州
    2020/10/16 08:08

    成為世界最強「監控國」？聯合國大數據中心將落腳中國杭州

    孔子學院是中國大外宣！ 龐皮歐：全美年底前必須關閉
    2020/10/16 07:13

    孔子學院是中國大外宣！ 龐皮歐：全美年底前必須關閉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播