美大選空前激烈 估1.5億人提前投票

美國總統大選提前投票情形踴躍，北卡羅來納州德罕郡（Durham）十五日大排長龍。（彭博）

2020/10/17 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕十一月三日的美國總統大選空前激烈，專門彙整提前投票資料的「美國選舉計畫」（US Elections Project）統計顯示，全美截至十五日，已逾一七八○萬人完成提前投票（含親自投票和郵寄投票）；有專家甚至推估，在大選日前將有逾一．五億人提前投票，投票率將創一九○八年以來新高。

「美國選舉計畫」指出，各州截至十五日，請求郵寄投票的人數已達七九八九萬人，其中民主黨註冊選民約占二三四六萬人，共和黨註冊選民則有一三六九萬人，這種盛況應與武漢肺炎疫情影響，以及擴大郵寄投票管道有關，有機會刷新上一屆大選四七○○萬人提前投票的紀錄。

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不過，該計畫負責人、佛羅里達大學政治學教授麥唐納（Michael McDonald）指出，多份民調顯示，民主黨選民提前投票的意願高於共和黨人。因此，雖然提前投票者以民主黨選民居多，似乎預告拜登贏面較大，但共和黨選民可能在選舉當日傾巢而出。川普競選團隊女發言人也表示，民主黨數月來不負責任地呼籲選民郵寄投票，但共和黨人會在大選日親自投票，讓川普再次當選。

華盛頓郵報十六日指出，全美迄今逾一七○○萬人提前投票，已是上一屆大選同一時期的十倍，且占當年大選總票數的十二％。況且，目前還有八州尚未回報提前投票人數，距離大選日也仍有兩週。按此情形，此次可能創下美國史上首次大部分選民於大選日前就投完票的紀錄。選舉專家更預測，最後可能會有高達一．五億選民提前投票，勢將創下一一二年來最高的總統大選投票率。

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