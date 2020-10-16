視駐中使館為敵對勢力 中官方文件外洩

中國廣東省雷州市外事局二〇一八年四月五日印發之《關於開展防範和打擊敵對勢力滲透破壞活動維護政治安全的工作方案》明文指示，「防範美西方駐華使領館滲透破壞」為防範阻斷「敵對勢力滲透破壞活動」第一重點。（取自網路）

2020/10/16 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕針對美國國務卿龐皮歐上月宣布中方外交人員在美活動範圍改採許可制以「恢復美中關係對等性」一事，中國外交部當初指控美方「有關做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則」，並宣布採取「對等措施」。但根據美國華文媒體「大紀元」近日獨家取得的中國官方歷史文件顯示，中方老早指示把西方國家駐中使館當「敵對勢力」防範打擊，美國外交官在中國的確面對「不平等的准入機會」，中國才是違背國際公約的始作俑者。

根據大紀元十五日披露廣東省雷州市外事局二○一八年四月五日印發之《關於開展防範和打擊敵對勢力滲透破壞活動維護政治安全的工作方案》文件截圖，中國共產黨政府明文指示「防範美西方駐華使領館滲透破壞」為防範阻斷「敵對勢力滲透破壞活動」的第一重點，以「反制美西方駐華使領館滲透活動的館內化、私人化、代理化」為目標。

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措施則包括切斷其與「政治重點人、律師重點人、『公共知識份子』、『維權人士』及特定利益群體」等「境內重點人員的勾聯」，以及「及時發現美西方駐穗（廣州）領館滲透活動動向」，「通過提醒、警告、敲打等多種方式，全力勸阻相關人員參加活動，讓美西方駐穗領館『聯不上，進不去，做不成』」；還要「建立美西方駐華使領館重點人員數據庫。運用大數據，搜集掌握相關人員背景資料和活動軌跡」。

但中國簽署的《維也納外交關係公約》和《中美領事條約》皆明定，接受國除了為國家安全而設定禁止或限制進入區域的例外法律，應確保所有使領館人員在其境內享有行動自由及旅行自由，且領館人員有責「用一切合法的手段調查接受國的政治、商務、經濟、文化、教育和科學技術的情況和發展，並就此向派遣國政府匯報」。可見中方上述政策立場，嚴重違背自身國際承諾。

助卿戴斯卓任西藏協調員

美國十四日再對中共出擊，龐皮歐正式宣布民主、人權和勞工事務局助理國務卿戴斯卓（Robert A. Destro）出任西藏事務特別協調員，負責監督西藏人權問題。對此，中國外交部發言人趙立堅重提，堅持不容任何外部勢力干涉內政，反咬美方做法完全出於政治操弄。

中國廣東省雷州市外事局二〇一八年四月五日印發之《關於開展防範和打擊敵對勢力滲透破壞活動維護政治安全的工作方案》明文指示，「防範美西方駐華使領館滲透破壞」為防範阻斷「敵對勢力滲透破壞活動」第一重點。（取自網路）

美國國務卿龐皮歐十四日宣布民主、人權和勞工事務局助理國務卿戴斯卓（Robert A. Destro）出任西藏事務特別協調員，監督西藏人權問題。（取自網路）

美國國務卿龐皮歐十四日宣布民主、人權和勞工事務局助理國務卿戴斯卓（Robert A. Destro）出任西藏事務特別協調員，監督西藏人權問題。圖為中國政府聲稱生活獲得改善的西藏自治區東南部山南市貢嘎縣村落。（路透檔案照）

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