美制裁林鄭10官員 示警銀行別往來

香港「壹傳媒」創辦人黎智英設於九龍觀塘的私人辦公室，十五日上午突遭警務處國家安全處搜索，取走一批證物。（法新社）

2020/10/16 05:30

國務院提交特定國民制裁名單

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國的《香港自治法》於今年七月十四日上路後，國務院十四日正式向國會提交首份報告，將香港特首林鄭月娥等十名中港官員加入「特定國民制裁名單」（Specially Designated Nationals，SDN），未來他們恐將面臨美國的新制裁，國務院也將於六十天內列出曾與受制裁對象交易的金融機構名單，警告它們不要再與上述人等進行業務往來。

中國外交部發言人趙立堅十五日對美方制裁行動表達堅決反對，批此舉暴露美國「破壞香港繁榮穩定、遏制中國發展的險惡用心」，並重申香港事務屬於中國內政，外國無權干涉，美國若繼續一意孤行，中國方面也將採反制措施。

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名單少了前警長盧偉聰

報告中，被列入制裁名單的有中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、駐香港聯絡辦公室主任駱惠寧、香港特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處長鄧炳強、政制及內地事務局長曾國衛、駐港維護國家安全公署署長鄭雁雄、香港維護國家安全委員會秘書長陳國基，與八月的美國財政部制裁名單大致相同，只少了香港前警務處長盧偉聰。

美國財政部已於八月七日實施制裁，管控這十人的在美資產。最新公布的報告雖然沒有新增任何制裁名單，也沒有列出可能因為違反制裁禁令遭受責罰的金融機構，但這份報告讓金融機構知道，它們及機構的高階主管也有機會與這十人一樣面臨「第二級制裁」，遭受貸款、外匯、不動產交易、出口與轉讓等限制。《香港自治法》規定，美國總統應在報告發布一年內，對名單內的外籍人士施加簽證禁令、驅逐出境等制裁。

美國國務卿龐皮歐也已公開批評匯豐銀行，不但關閉香港追尋自由者的帳戶，還繼續與受制裁者做生意。

港媒《星島日報》十五日指出，香港立法會建制派議員近期收到指示，盡量避免與「五眼聯盟」及各個歐洲國家的領事與官員接觸。中國全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，此舉可能是因為不滿相關國家近期干涉香港內政，不尊重中國主權。

黎智英私人辦公室遭搜索

另一方面，香港「壹傳媒」創辦人黎智英設於九龍觀塘的私人辦公室，十五日上午突遭警務處國家安全處搜索，在律師不在場狀況下，逕行打開辦公室內保險箱，取走一批證物。黎智英左右手Mark Simon認為，本次搜索的目的，應是試圖將黎智英涉及的民事案件轉為刑事，並阻止黎智英繼續為《蘋果日報》提供資金。

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