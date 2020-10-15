為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「拜登當選 美國沒工作」

    美國總統川普13日在賓州約翰鎮造勢。（法新社）

    美國總統川普13日在賓州約翰鎮造勢。（法新社）

    2020/10/15 05:30

    川普搶婦女票「請妳們喜歡我」

    〔編譯管淑平／綜合報導〕自稱武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）已痊癒的美國總統川普，病後回歸造勢行程，快馬加鞭接連奔赴佛羅里達州、賓州，十四日還將到另一關鍵州愛荷華州。面對民主黨競選對手拜登在四年前川普勝選州攻城掠地，川普這一連串行程除了固票，也需拓展票源。他批評拜登的親中立場，宣稱「拜登贏，就是中國贏」；也向郊區婦女選民喊話「請妳們喜歡我」，爭取支持。

    川普3天跑3州 進攻拜登家鄉後院賓州

    前一天才在佛州造勢的川普，十三日來到拜登家鄉後院的賓州，於約翰鎮—坎布里亞郡機場造勢會場數千民眾一陣陣「再四年」的歡呼聲中，發表一個多小時的演講。在鋼鐵煤礦城約翰鎮，川普主打中國貿易、失業議題的基調，批評「投降者」拜登的左派和親中立場，稱激進左派與中國都「迫不及待」拜登當選，拜登會把美國的工作機會交給中國，「拜登贏，就是中國贏，就是這麼簡單」。

    川普砲轟拜登「正把控制權交到社會主義者、馬克思主義者和左翼極端份子手裡，他抵抗不了在他黨內運作的瘋子們。」他還譏諷拜登的精神健康，指拜登「不中用了」，是史上最糟糕的總統候選人，讓他有額外的壓力要贏，因為「你能想像輸給這樣的人嗎？不可思議。」

    賓州大多數為小城鎮，川普四年前輸了該州的匹茲堡、費城等大都市，但靠鄉村選票險勝。賓州有二十張選舉人票，目前拜登在賓州民調支持度領先川普，川普不僅需要穩住鄉村選民，還得擴大支持群。華盛頓郵報報導，拜登陣營最近提高在賓州的「臉書」廣告預算，川普陣營則在佛州加碼，鎖定年長者和西語裔族群。

    川普宣稱把鋼鐵業帶回來了，並且正在終結對中國的依賴，將讓美國成為世界製造業超級強權，也將重懲攻擊執法人員者，以穩住就業、守護家庭與捍衛法治。這些都是在賓州選民結構中占關鍵地位的郊區婦女重視的議題，川普刻意吸引她們青睞，更喊話：「幫我個忙，請妳們喜歡我好嗎？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    罪犯也給簽證挨轟 賽普勒斯：將廢除「黃金護照」
    2020/10/14 06:30

    罪犯也給簽證挨轟 賽普勒斯：將廢除「黃金護照」

    台海軍情》路透：白宮再通知國會兩項對台軍售案 截至目前已通知5項
    2020/10/14 07:08

    台海軍情》路透：白宮再通知國會兩項對台軍售案 截至目前已通知5項

    力推跨境投票挨轟舞弊難監察 林鄭稱是社會訴求
    2020/10/14 08:16

    力推跨境投票挨轟舞弊難監察 林鄭稱是社會訴求

    荷蘭武漢肺炎疫情變本加厲 首相宣布實施「部分封閉」
    2020/10/14 07:24

    荷蘭武漢肺炎疫情變本加厲 首相宣布實施「部分封閉」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播