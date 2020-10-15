「拜登當選 美國沒工作」

美國總統川普13日在賓州約翰鎮造勢。（法新社）

2020/10/15 05:30

川普搶婦女票「請妳們喜歡我」

〔編譯管淑平／綜合報導〕自稱武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）已痊癒的美國總統川普，病後回歸造勢行程，快馬加鞭接連奔赴佛羅里達州、賓州，十四日還將到另一關鍵州愛荷華州。面對民主黨競選對手拜登在四年前川普勝選州攻城掠地，川普這一連串行程除了固票，也需拓展票源。他批評拜登的親中立場，宣稱「拜登贏，就是中國贏」；也向郊區婦女選民喊話「請妳們喜歡我」，爭取支持。

川普3天跑3州 進攻拜登家鄉後院賓州

前一天才在佛州造勢的川普，十三日來到拜登家鄉後院的賓州，於約翰鎮—坎布里亞郡機場造勢會場數千民眾一陣陣「再四年」的歡呼聲中，發表一個多小時的演講。在鋼鐵煤礦城約翰鎮，川普主打中國貿易、失業議題的基調，批評「投降者」拜登的左派和親中立場，稱激進左派與中國都「迫不及待」拜登當選，拜登會把美國的工作機會交給中國，「拜登贏，就是中國贏，就是這麼簡單」。

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川普砲轟拜登「正把控制權交到社會主義者、馬克思主義者和左翼極端份子手裡，他抵抗不了在他黨內運作的瘋子們。」他還譏諷拜登的精神健康，指拜登「不中用了」，是史上最糟糕的總統候選人，讓他有額外的壓力要贏，因為「你能想像輸給這樣的人嗎？不可思議。」

賓州大多數為小城鎮，川普四年前輸了該州的匹茲堡、費城等大都市，但靠鄉村選票險勝。賓州有二十張選舉人票，目前拜登在賓州民調支持度領先川普，川普不僅需要穩住鄉村選民，還得擴大支持群。華盛頓郵報報導，拜登陣營最近提高在賓州的「臉書」廣告預算，川普陣營則在佛州加碼，鎖定年長者和西語裔族群。

川普宣稱把鋼鐵業帶回來了，並且正在終結對中國的依賴，將讓美國成為世界製造業超級強權，也將重懲攻擊執法人員者，以穩住就業、守護家庭與捍衛法治。這些都是在賓州選民結構中占關鍵地位的郊區婦女重視的議題，川普刻意吸引她們青睞，更喊話：「幫我個忙，請妳們喜歡我好嗎？」

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