拜登誤稱在選參議員 健康又成話題

國民主黨總統候選人拜登十二日在俄亥俄州辛辛那提造勢。（法新社）

2020/10/14 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕現年七十七歲的美國民主黨總統候選人拜登，十二日於競選行程中再度口誤，誤稱自己是在角逐聯邦參議員。這並非拜登第一次說錯自己競選的職位，使得他已備受質疑的精神健康問題，再度被拿來做文章。

拜登十二日要前往俄亥俄州造勢時，被記者問到參議院討論最高法院大法官被提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）的任命案，是否應該「考慮」她的宗教信仰，拜登直截了當反對，並以過去參選的經驗為例，說明他為什麼反對。拜登說，「你或許還記得，我們和那位摩門教參議員、那位州長，競選時遇到了麻煩」，「任何人的信仰都不應該受到質疑」。

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想不起羅尼的名字 同日出包兩次

拜登所指的人是二○一二年被共和黨提名為總統候選人的麻州州長羅尼（Mitt Romney），一八年羅尼代表猶他州當選聯邦參議員。不過，拜登似乎想不起羅尼的名字。接著，拜登在俄亥俄州托雷多市的競選演說尾聲，宣揚美國有能力走出國家危機，而且變得更強大，「我們得團結，這就是我為什麼要參選，我以身為驕傲的民主黨人身分在角逐參議員」，之後隨即改口說是「角逐總統」。

拜登一日接連兩次口誤，立刻引來競選對手、現任總統川普發文譏諷，「精神不濟的拜登，今天狀況特別糟，他想不起來羅尼的名字，又再次說自己是在角逐參議員，還忘了他在哪一州。如果是我犯了其中任何一點，肯定會被取消資格。出錯的是他，他只是愛打瞌睡的老喬。」

表態對重組最高法院沒興趣

保守派「福斯新聞」脫口秀主持人漢尼提（Sean Hannity）也說，拜登老是忘東忘西，忘了在角逐什麼職位，「這已經不是偶然出現的選戰口誤，令我極為擔心，這個人可能對這個國家來說，是眼前一個明確的危險」。今年二月，拜登在南卡羅來納州一場選舉活動上，也誤稱自己是「角逐美國聯邦參議員的民主黨候選人」。

巴瑞特任命案通過後，將使得最高院保守派和自由派大法官比例變成六比三。對此，民主黨考慮增加大法官人數因應。拜登十二日接受辛辛那提WKRC-TV電視台訪問被問到此事，表示「我對重組最高法院沒興趣」，是他迄今對此議題最明確的表態。此前，他和競選搭檔賀錦麗一再拒絕表明立場，反遭共和黨大做文章，讓重組最高法院的議題愈炒愈熱。

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