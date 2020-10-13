拜登穩了？ 民主黨更焦慮了

拜登（路透）

2020/10/13 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登目前看似在針對全美國，甚至關鍵「搖擺州」的民調中，暫時領先爭取連任的共和黨總統川普，但由於川普在四年前的競選對手、前國務卿希拉蕊．柯林頓意外落選，許多民主黨人迄今仍心有餘悸；對於一連串新民調指稱拜登「更穩了」、「領先幅度擴大」，拜登支持者的反應各異，有人聳聳肩不置可否，還有人甚至會生氣，認為是在「帶風向」，恐使準備投給拜登的選民誤以為他「勝券在握」而掉以輕心，進而重演二○一六年的悲劇。

民調雖領先 怕重演希拉蕊落選悲劇

對於顯示拜登領先的最新民調，支持者在社群媒體上的反應不是「視而不見」就是「別因此自滿」。前總統歐巴馬的首席策士艾克塞羅德（David Axelrod）向美國有線電視新聞網（CNN）表示，隨著投票日逐漸逼近，已加劇民主黨人的不確定感。自由派智庫「美國進步中心（CAP）」會長譚登（Neera Tanden）坦承，對二○一六年大選結果的失望「椎心刺骨（soul-crushing）」，因此就算現在民調數據看來對拜登有利，二○一六年帶給她的「迷信和焦慮不安」仍使其夜晚「難以成眠」。

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英國《衛報》引述美國維吉尼亞大學政治中心主任薩巴托（Larry Sabato）報導，在選前小心謹慎是對的，民調並不能反映計票時的情況。以「搖擺州」之一的愛荷華州為例，二○一六年從較支持民主黨轉為支持川普，像拜登這樣缺乏魅力的候選人，恐難以讓該州選民轉向。

不過，新澤西州蒙茅斯大學（Monmouth University）民調研究所所長穆雷（Patrick Murray）認為，拜登的潛在支持者不會在得知民調數據領先後就志得意滿，選舉日那天待在家不去投票；二○一六年會有這種情況的部分原因，在於選民當時並未強烈感覺一旦某人當選，會真的讓他們的生活發生「改變」。

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