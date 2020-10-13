為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登穩了？ 民主黨更焦慮了

    拜登（路透）

    拜登（路透）

    2020/10/13 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登目前看似在針對全美國，甚至關鍵「搖擺州」的民調中，暫時領先爭取連任的共和黨總統川普，但由於川普在四年前的競選對手、前國務卿希拉蕊．柯林頓意外落選，許多民主黨人迄今仍心有餘悸；對於一連串新民調指稱拜登「更穩了」、「領先幅度擴大」，拜登支持者的反應各異，有人聳聳肩不置可否，還有人甚至會生氣，認為是在「帶風向」，恐使準備投給拜登的選民誤以為他「勝券在握」而掉以輕心，進而重演二○一六年的悲劇。

    民調雖領先 怕重演希拉蕊落選悲劇

    對於顯示拜登領先的最新民調，支持者在社群媒體上的反應不是「視而不見」就是「別因此自滿」。前總統歐巴馬的首席策士艾克塞羅德（David Axelrod）向美國有線電視新聞網（CNN）表示，隨著投票日逐漸逼近，已加劇民主黨人的不確定感。自由派智庫「美國進步中心（CAP）」會長譚登（Neera Tanden）坦承，對二○一六年大選結果的失望「椎心刺骨（soul-crushing）」，因此就算現在民調數據看來對拜登有利，二○一六年帶給她的「迷信和焦慮不安」仍使其夜晚「難以成眠」。

    英國《衛報》引述美國維吉尼亞大學政治中心主任薩巴托（Larry Sabato）報導，在選前小心謹慎是對的，民調並不能反映計票時的情況。以「搖擺州」之一的愛荷華州為例，二○一六年從較支持民主黨轉為支持川普，像拜登這樣缺乏魅力的候選人，恐難以讓該州選民轉向。

    不過，新澤西州蒙茅斯大學（Monmouth University）民調研究所所長穆雷（Patrick Murray）認為，拜登的潛在支持者不會在得知民調數據領先後就志得意滿，選舉日那天待在家不去投票；二○一六年會有這種情況的部分原因，在於選民當時並未強烈感覺一旦某人當選，會真的讓他們的生活發生「改變」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    「非洲屋脊」發生火災 坦尚尼亞當局盡力遏止火勢
    2020/10/12 11:19

    「非洲屋脊」發生火災 坦尚尼亞當局盡力遏止火勢

    詭異！失聯逾一年 巴西辣模「上身赤裸」現身貧民窟
    2020/10/12 11:05

    詭異！失聯逾一年 巴西辣模「上身赤裸」現身貧民窟

    被愛貓咬傷後送醫不治！女子體內驗出「變異狂犬病」病毒
    2020/10/12 11:51

    被愛貓咬傷後送醫不治！女子體內驗出「變異狂犬病」病毒

    為母則強！她律師資格考時破水 不僅生下嬰兒還完成考試
    2020/10/12 11:22

    為母則強！她律師資格考時破水 不僅生下嬰兒還完成考試

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播