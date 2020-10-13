「選民沒資格知道我的立場」拜登又失言

美國聯邦參議院十二日為川普總統提名的保守派大法官人選巴瑞特舉行任命聽證會，反對者十一日身穿反烏托邦電視影集「使女的故事」的紅衣，在最高院外集結抗議。（美聯社）

2020/10/13 05:30

美民主黨討論重組最高法院 黨內正副總統候選人卻噤聲

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普提名巴瑞特出任最高法院大法官，將令最高法院保守與自由派席次變成六比三，引發民主黨內討論透過「重組最高法院」加以抗衡。然而，該黨正副總統候選人拜登和賀錦麗均拒絕表明自身立場，拜登甚至聲稱選民在選前「沒有資格」知道其立場，還指參議院共和黨人力推巴瑞特任命案過關「不合憲法」，引起非議。

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曾在民主黨黨內初選時表明反對「重組最高法院」的拜登，近日因不少民主黨人重提此事，而被多次詢問立場，卻一再表明要等到選後才會說明。拜登日前在內華達州拉斯維加斯接受KNTV電視台採訪時，主持人以「最多觀眾想了解的事」為由再度提問，卻被拜登反指提問者應該都是共和黨人；當主持人繼續刺探：「難道選民沒有資格了解？」拜登秒回：「不，他們沒有。」

37年前曾批重組最高院「笨點子」

前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）抨擊：「沒有任何候選人可以迴避這個問題。」前美國代理國家情報首長（DNI）格瑞尼爾（Richard Grenell）砲轟：「華府政客和媒體認為我們都很愚蠢。」福斯新聞（Fox News）更爆料，拜登早在一九八三年參議員任內，就曾直言重組最高法院是「笨蛋點子（bonehead idea）」。

不僅如此，拜登還稱共和黨推動巴瑞特提名案通過參議院表決，就是在「重組最高法院」，「但這是不合憲法的」。此話一出引起譁然，批評者立即反擊說，民主黨的確可以主張，在距離大選不到一個月之際推舉大法官，造成政治紛爭，但憲法並未禁止在參議院佔多數的共和黨人如此為之。喬治華盛頓大學法律系教授杜利（Jonathan Turley）附和說：「憲法明確允許這樣的提名和聽證程序。」參議院十二日將為巴瑞特舉行確認聽證會。

美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情（State of the Union）」主持人泰普（Jake Tapper），也曾就此質問拜登發言人貝丁菲爾德（Kate Bedingfield），貝丁菲爾德回以：「大多數人希望由勝選者提名大法官。」卻立刻遭泰普打臉：「那是民調，又不是憲法。」當貝丁菲爾德繼續辯駁：「選民在大法官任命上享有的憲法權利被否決了。」也再度被泰普打臉：「選民早就選出參議院代表了。」

針對社會議論的「重組最高法院」計畫，美國民主黨總統候選人拜登持續拒絕表態立場。（路透檔案照）

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