「選民沒資格知道我的立場」拜登又失言
美民主黨討論重組最高法院 黨內正副總統候選人卻噤聲
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普提名巴瑞特出任最高法院大法官，將令最高法院保守與自由派席次變成六比三，引發民主黨內討論透過「重組最高法院」加以抗衡。然而，該黨正副總統候選人拜登和賀錦麗均拒絕表明自身立場，拜登甚至聲稱選民在選前「沒有資格」知道其立場，還指參議院共和黨人力推巴瑞特任命案過關「不合憲法」，引起非議。
請繼續往下閱讀...
曾在民主黨黨內初選時表明反對「重組最高法院」的拜登，近日因不少民主黨人重提此事，而被多次詢問立場，卻一再表明要等到選後才會說明。拜登日前在內華達州拉斯維加斯接受KNTV電視台採訪時，主持人以「最多觀眾想了解的事」為由再度提問，卻被拜登反指提問者應該都是共和黨人；當主持人繼續刺探：「難道選民沒有資格了解？」拜登秒回：「不，他們沒有。」
37年前曾批重組最高院「笨點子」
前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）抨擊：「沒有任何候選人可以迴避這個問題。」前美國代理國家情報首長（DNI）格瑞尼爾（Richard Grenell）砲轟：「華府政客和媒體認為我們都很愚蠢。」福斯新聞（Fox News）更爆料，拜登早在一九八三年參議員任內，就曾直言重組最高法院是「笨蛋點子（bonehead idea）」。
不僅如此，拜登還稱共和黨推動巴瑞特提名案通過參議院表決，就是在「重組最高法院」，「但這是不合憲法的」。此話一出引起譁然，批評者立即反擊說，民主黨的確可以主張，在距離大選不到一個月之際推舉大法官，造成政治紛爭，但憲法並未禁止在參議院佔多數的共和黨人如此為之。喬治華盛頓大學法律系教授杜利（Jonathan Turley）附和說：「憲法明確允許這樣的提名和聽證程序。」參議院十二日將為巴瑞特舉行確認聽證會。
美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情（State of the Union）」主持人泰普（Jake Tapper），也曾就此質問拜登發言人貝丁菲爾德（Kate Bedingfield），貝丁菲爾德回以：「大多數人希望由勝選者提名大法官。」卻立刻遭泰普打臉：「那是民調，又不是憲法。」當貝丁菲爾德繼續辯駁：「選民在大法官任命上享有的憲法權利被否決了。」也再度被泰普打臉：「選民早就選出參議院代表了。」