焦點評論》中共讓「老朋友」混不下去

美國民主黨正副總統候選人拜登與賀錦麗。（美聯社檔案照）

2020/10/12 05:30

記者鄒景雯／特稿

在中國共產黨的發展過程中，「老朋友」是一個獨特的專有名詞，指稱的對象具有有利於中國的代表性，其中最為大眾所熟知的，包括季辛吉，他是促成美中建交的關鍵人物，當然也包括尼克森，他是第一個訪問中國的美國總統。可想而知，夠格被中共視為「老朋友」的人，從台灣國家利益的角度看來，即使並非敵對，也必然微妙，鮮少可以被正面表列。

中國共產黨的傳聲筒，對於這類國際人士的正式名稱，叫做「中國人民的老朋友」，一個專制政體，頻頻假「人民」之名，根本禁不起事實的檢驗，因此應該正名為「中共的老朋友」，以切合實際。

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「中共的老朋友」最近在國際間似乎出現一種類近的趨勢，例如二○一七年遭政變下台的辛巴威總統穆加比，二○一八年被政黨輪替的馬來西亞首相納吉，二○一九年開始陷入內亂的委內瑞拉總統馬杜羅，還有就是蘇丹被罷黜的總統巴席爾，這些被中華人民共和國選定的人，都有一些共通的背景特色，他們都是獨裁者，長期掌握統治政權，任內多有嚴重的貪瀆紀錄，都接受中國的大量資助，而他們都陸續遭到該國人民的強大反對，甚至推翻，下場非常不妙。

今年中國疫情爆發，又有一個「老朋友」躍上新聞，他是美國駐中國大使布蘭斯塔德，他在上個月突然宣布十月離任，事前曾經發生投稿給人民日報遭到拒刊的事件，這位「切心」的老朋友事後抨擊：是共產制度以及中國不願意承認犯錯，導致悲劇的發生，進而禍延國際。換句話說，這次是連老共自己也已經讓他的「老朋友」混不下去。

這個現象的變化並不是單例，在語文相通以及歷史糾纏的兩岸之間，情況更是顯著。中國共產黨是一個強調務實的政黨，他挑選的老朋友不能沒有實力，因此在台灣，只有中國國民黨才是首選。但是由於受到中國「疫攻」外加「武嚇」的雙重打擊，近來中國國民黨被迫連續做出讓北京噴飯傻眼的表態，一個是國民黨立院黨團推出建請台美復交與美軍協防台灣兩項公決案；再者就是昔日被視為「根正苗紅」的朱立倫，也不得不公開呼籲解放軍停止再進行擾台行為，徒增人民的反感；三者就是擔任黨團總召的林為洲進一步試探，中國國民黨的黨名去掉「中國」的可行性。這些持續堆疊上升的「切割」行動，已經挑動最敏感的神經，惹得黨中央必須立即出面喊卡，但是並無法掩飾中國國民黨在台灣日益擴大的困境；尤其在中國愚昧地搧風點火下，恐怕也止不住相關討論持續在民間發酵。

另一個「老朋友」每況愈下的徵兆，就是原本中國國台辦希望藉「海峽論壇」讓汪洋與王金平會面的安排，意外被中央電視台李紅的「求和說」打翻了局，後來對岸當局傳出檢討之聲，藍營私下獲告：李紅被裁決暫停主持節目，其主管也受到減薪及兩年內不能升職的處分，箇中的真實性不易查證，然安撫國民黨人的用意明顯，不過仍已時不我予。連假期間，改由洪秀柱率團前往浙江參加「青年論壇」，論份量、較地位，小辣椒在台皆屬邊緣人物，汪洋若只能交到這個級別的「老朋友」，那麼老共在台灣製造的反效果就再加一等，誰還會有興趣與之並列呢？

回到炙手可熱的美中關係上，拜登是不是中國的「老朋友」？副總統辯論會上，中國為什麼要切斷彭斯的直播，只接通賀錦麗的應答？賀錦麗又為什麼會違反大眾認知地形容川普的國際形象不如習近平？「中共讓老朋友混不下去」會不會在美國應驗，我們要等待美國公民給世界一個答案。

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