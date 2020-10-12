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    拜登勝選最大威脅 衛報專欄︰就是中國

    拜登（路透）

    拜登（路透）

    2020/10/12 05:30

    川普捍衛美國形象 使拜登被邊緣化

    〔編譯茅毅／綜合報導〕針對美國總統大選的「中國因素」，英國《衛報》十一日刊出外交事務專欄作家蒂斯達爾（Simon Tisdall）專文，指出美國民主黨總統候選人拜登被共和黨對手、現任總統川普批評為對北京軟弱，北京當局若企圖在大選前對台灣發動武力攻擊，將可能成為拜登十一月三日敗選的致命因素。

    蒂斯達爾在這篇題為「中國的魯莽野心，可能是拜登勝選的最大威脅」的文章中指出，儘管目前全美國和賓州等「搖擺州」的民調數據都看好拜登，但此時若爆發一場國際危機，無論出於意外或預先計畫，讓川普以勇敢捍衛美國的形象出現，拜登將被邊緣化。蒂斯達爾認為，川普選情愈告急，這種情況發生的可能性就愈高，尤其是中國對台灣動武。

    中國國家主席習近平在二○一五年訪問美國時，在外交、人權、國際法等議題上，都擺出與西方趨同的姿態，但中國此後的行為愈來愈具侵略性，視承諾為無物，川普上任後的對中政策也因此劇烈轉變，尤其是美國和台灣的外交和軍事關係愈來愈密切。

    華府智庫「外交關係協會（CFR）」會長哈斯（Richard Haass）指出，中國最快可能在二○二一年武力犯台，美國必須改變以往的「戰略模糊」政策，明確宣告協防台灣。華盛頓郵報專欄作家威爾（George Will）也說，美國可能因台灣而處於自一九六二年古巴飛彈危機以來，最危險的時刻。

    美方關切的是中國是否會在二○二一年對台動武，但習近平可能因內部壓力等因素，認為現在正是他解決台灣問題最佳時機。倘若中國決定趁美國最無法兼顧、最脆弱的此刻動手，拜登偏好透過口頭譴責、對話和結盟與中國打交道的方式，就會站不住腳、缺乏說服力，而成為川普塑造個人形象、攻訐民主黨的利器。

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