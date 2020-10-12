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    關鍵搖擺州 5萬川粉監票

    美國總統川普的「鐵粉」十日揮舞美國國旗和川普角逐連任的競選旗幟，在加州比佛利山（Beverly Hills）街道遊行。（法新社）

    美國總統川普的「鐵粉」十日揮舞美國國旗和川普角逐連任的競選旗幟，在加州比佛利山（Beverly Hills）街道遊行。（法新社）

    2020/10/12 05:30

    自提前投票一路監票到選舉日

    〔編譯茅毅／綜合報導〕隨著十一月三日的美國總統大選投票日逼近，美國政治新聞網站Politico和紐約時報報導，共和黨全國委員會（RNC）已招募一批志工，在北卡羅萊納州及賓州等關鍵「搖擺州（或稱戰場州）」的投票所監票。代表共和黨角逐連任的總統川普的律師克拉克（Justin Clark）說，計畫藉助約五萬名「義勇軍」，自「提前投票」一路監票到選舉日。

    二○一六年大選時由民主黨拿下的康乃狄克州，該州共和黨主席羅馬諾（J.R. Romano）在寄給黨員的電子郵件中指稱，民主黨人為阻止川普連任，「將故技重施」，呼籲康州每個投票所都有「既機警又值得信賴」的志工，「現在就加入（代號為）『選舉日任務（EDO）』的『川普大軍（Army for Trump）』動起來吧。」

    黨工領軍 必要時聲請驗票

    據報導，這批監票部隊將監看投票機、核對投票人身分，若有必要也可能會在這些戰場州提出挑戰，例如聲請驗票等。共和黨全委會已投入逾二十名專職黨工，正積極策劃、募集志工與調查搖擺州的投票地點。

    川普「鐵粉」之所以大舉招募監票義工，是受到武漢肺炎疫情影響，此次大選相較於以往，有更多選民改為「缺席投票」，即投票日當天因故未能到投票所投票，而以其他合法方式行使投票權的不在籍投票。對此，川普一再質疑可能出現廣泛舞弊，並擔憂大選結果的公正性。

    羅馬諾指出，以往選舉時，共和黨康州黨部也曾寄發類似電郵，惟由於該州今年缺席投票的選民激增，將達五十％，因此黨部加強部署。克拉克則否認監票員會干擾投票，還強調此舉反將提高外界對選舉結果的信任感。

    全美各州的法律對監票都有不同規範，川普競選團隊早在二○一八年就推動監票計畫，據稱編列上百萬美元經費。不過，即使康州法律准許共和、民主兩大黨派員監看投票過程，但賓州匹茲堡聯邦地方法官藍詹（J. Nicholas Ranjan）十日駁回川普陣營所提的選舉相關訴訟，包括挑戰有關監票的法規、限制收集郵寄選票的方式等。賓州擁有廿張選舉人票，川普陣營表示將會上訴。

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