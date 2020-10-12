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    拜登︰除非舞弊 否則我不會輸

    拜登（美聯社）

    拜登（美聯社）

    2020/10/12 05:30

    稍後改口 接受任何結果

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登十日在重要的「搖擺州」賓州造勢時口出驚人之語，聲稱除非十一月三日總統大選投票所舞弊，否則他不會敗選；但拜登稍後補充，他會接受大選結果。此外，拜登再度宣示將成為一個不分黨派的全民總統，藉此爭取心有不滿的共和黨人與無黨派選民。

    拜登在賓州伊利郡拜票時呼籲支持者一定要去投票，「因為我們敗選的唯一方式，就是與投票所有關的舞弊（chicanery）」。爭取連任的共和黨候選人川普上月也說過類似的話，聲稱只有「出包」，否則他不會敗選。拜登稍後告訴記者，所謂的「舞弊」是指企圖影響與恐嚇選民不要去投票，包括質疑郵寄選票的安全性，但無論大選結果為何，他都會接受。

    拜登在造勢時重申，他雖然是民主黨推舉的總統候選人，但當選後會是全民總統，同時為支持與不支持他的人打拚。此外，拜登也大讚已倒戈支持他的共和黨籍賓州州長芮吉（Tom Ridge），表示他與芮吉並非事事志同道合，但兩人在一件事情上卻是有志一同：此時此刻，國家重於政黨。

    芮吉是共和黨籍前總統布希任內的國土安全部長，布希迄今仍未公開表態支持對象，但布希之父、已故前總統老布希四年前表態支持民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓。

    拜登在演說中主打經濟牌，警告勞工階級「正被美國史上最不公平的復甦拋棄」，因為川普未能妥善處理蔓延全美的武肺疫情。由於有過半數選民認為，拜登領軍抗疫將優於川普，但兩人的經濟政策半斤八兩，拜登團隊因而認定，必須將疫情與經濟議題連結在一起。

    賓州是總統大選兵家必爭的主要戰區，該州在一九八○年代支持共和黨，之後二十年改挺民主黨，但在四年前大選時被共和黨籍的川普以些微差距拿下。

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