川普脫口罩 拜登見獵心喜

拜登6日製作「迷因」（meme）影片並上傳推特，諷刺川普確診仍不願戴好口罩。（取自拜登推特）

2020/10/07 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕確診武漢肺炎的美國總統川普五日出院後，隨即在白宮取下口罩，擺出敬禮姿勢供攝影師拍照。民主黨總統候選人拜登六日特別合成自己戴口罩與川普脫口罩的畫面，製作「迷因」（meme）影片並上傳「推特」，諷刺川普即便確診，仍不願戴好口罩。

批川普應為自己確診負責

拜登五日在佛羅里達州邁阿密表示，他不驚訝川普確診，因為川普對武漢肺炎相關安全指南不以為意，必須為自己確診負起部分責任。拜登也強調，認為口罩與社交距離不重要的確診者，都應為自己的確診負責。雖然曾與川普同台辯論，但拜登並不擔心自己會染疫，因為他非常講究戴口罩與保持社交距離。對於川普五日推文呼籲民眾「不要害怕病毒、不要被它宰制生活」，拜登則批評是刻意淡化疫情的嚴重性，「這些話去跟痛失親人的二十萬五千個家庭說吧。」

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自從川普確診武肺後，拜登競選團隊除了繼續遵從防疫規定，只去當地衛生指南允許競選集會的州，也開始嚴加執行防疫措施，欲將拜登的染疫風險降至最低。拜登演說時不再脫下口罩，登機前接受媒體訪問時，妻子吉兒甚至刻意將拜登往後拉，與戴著口罩的記者保持社交距離。

結束上週在亞利桑那州的競選活動後，拜登五日再度訪問邁阿密，企圖鞏固「搖擺州」的支持度。選舉媒體分析組織指出，拜登在立場傾向共和黨的德州與喬治亞州，分別耗資逾六百萬和四百萬美元投放廣告。

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