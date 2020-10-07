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    見不得川普好轉 美主流媒體「自毀信譽」

    福斯新聞王牌主持人卡爾森五日批評，美國主流媒體對川普染疫落井下石，將會自毀信譽。 （美聯社檔案照）

    福斯新聞王牌主持人卡爾森五日批評，美國主流媒體對川普染疫落井下石，將會自毀信譽。 （美聯社檔案照）

    2020/10/07 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普向來是媒體關注焦點，確診武漢肺炎後的一舉一動更被放大檢視，但美國主流媒體多以指責、質疑眼光看待。福斯新聞（Fox News）節目「塔克卡爾森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）主持人卡爾森對此狠批，這些媒體對川普生病迄今的報導，多帶有幸災樂禍的意味，無疑是在自毀信譽。

    川普病情好轉 部分報導幸災樂禍

    川普二日宣布自己確診武漢肺炎後不久，即遵照醫囑進入華特里德國家軍事醫學中心治療，並在情況好轉後，於五日傍晚出院返回白宮。卡爾森五日晚間在節目中評論，「就算不是川普死忠鐵粉，只要是個心地寬容的人，理應會為總統康復感到慶幸」，但有些媒體顯然對川普病情好轉一事「太憤怒」，以致在報導中頻頻暗示川普的真實狀況比醫生所述還要糟糕。

    卡爾森又以美國有線電視新聞網（CNN）斥責川普出院是「放病毒回白宮」為例，指川普能不需他人攙扶、自行走出醫院，且看起來精神良好，這對一直以來不斷強調病毒極具威脅性的媒體，的確是「危險的論證」，因為民眾看到川普的狀況，可能會認為武肺病毒並非媒體所說的如此可怕，甚至開始為數月來被迫放棄若干民生權益，以及暫停生產活動、令美國經濟受到重創感到懊惱。

    此外，針對許多媒體以川普過重為由，認定其將面臨死亡或失能等更大風險，卡爾森也反諷道，某些州和地方官員並非以此標準看待自家人民，因為如果他們真的想避免民眾死於這場疫病，理應鼓勵人們運動瘦身，並以此為出發點進行決策，例如維持健身房開放，但某些地方領袖卻做了相反的事。

    別害怕疫情！ 資深記者肯定川普

    曾出書指控媒體過度渲染武漢肺炎的《紐約時報》前記者貝倫森（Alex Berenson），則在卡爾森節目中稱讚川普呼籲民眾「別害怕疫情，別讓疫情支配你的生活」的推文，表示是川普迄今「最像總統的發言」。他認為，川普是想呼籲大家不要彼此忌憚，因為不可能永遠封閉交流，「我們已經被病毒，及歇斯底里的媒體控制太久了，我們必須重回我們的生活、學校和整個世界。」

    川普支持者五日持續聚集在華特里德國家軍事醫學中心外，為川普加油打氣。（法新社）

    川普支持者五日持續聚集在華特里德國家軍事醫學中心外，為川普加油打氣。（法新社）

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