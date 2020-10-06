華春瑩酸川普醫療待遇特殊 網友︰美基本人權 中國有嗎

大批「川粉」四日在川普住院的華特里德國家軍事醫學中心外，持美國國旗等旗幟與標語，為他及同樣染疫的第一夫人梅蘭妮亞加油打氣。（法新社）

2020/10/06 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國醫療體系全力治療確診武漢肺炎的總統川普之際，中國外交部發言人華春瑩竟在「推特」發文稱，希望美國所有患者都能獲得與川普同等的治療，顯然嘲弄川普享有特殊待遇，隨即引發美中網友反唇相稽，直指中國民眾也渴求擁有中共官員獨享的醫療福利，甚至是使用「推特」的權利。

華春瑩四日推文表示，美國三日回報四．七萬起確診病例，以及六百例死亡病例，「我對這些持續受苦的病患感到心碎，衷心希望所有美國病患都能得到如同（川普）總統一樣『一流』的治療待遇。」此話一出，網友隨即質疑中國有何資格指摘美國？除了反譏中共官員同樣享有醫療特權外，不少網友搬出「選舉與被選舉權」、甚至「基本人權」，質問「美國人不分階級均享有這些權利，中國有嗎？」

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「中國連用推特的權利都沒有」

不少網友還反問華春瑩，是否希望所有中國人「像您一樣訪問推特」？還有人譏諷：「我也希望您像美國政府官員一樣，有權對國家領袖發表意見。」華春瑩上月廿五日也曾推文表示，美國死亡人數已逾廿萬，「沒有生存權，人權只是幻想和胡說八道」，隨即慘遭美國網友圍剿，稱若武漢地區一開始就控制疫情，這些數字將不存在；中國網友也毫不留情地指出，湖北省當初有許多人連統計數字都不是。

「今日美國報」及「每日郵報」披露，川普二日入住的華府近郊「華特里德國家軍事醫學中心」，專為軍方高層和華府內閣官員保留六間特別病房，直接交由白宮管控，院方人員不得無限制進出。其中，總統病房被稱為七十一號病房（Ward 71），內部除了配備專屬私人檢查室，也設有客廳、臥室、會議室、辦公室，以及醫師和幕僚的專屬辦公室等，家具一應俱全，方便總統辦公，團隊也可陪同在側。

此外，總統病房還設有防護裝置和通訊設備，且白宮醫生一旦無法針對特定疾病為總統治療，該中心也籌備好專家團隊協助，所有成員身家背景調查也早已完成。

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