武肺疫情 印度破10萬死 索羅門群島失守

沙烏地阿拉伯鬆綁防疫禁令後，穆斯林四日得以進入聖地麥加的清真寺副朝覲，但仍必須保持社交距離。（路透）

2020/10/05 05:30

英法俄新增病例 創新高

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕全球武漢肺炎疫情持續延燒，確診病例數僅次於美國、逾六百五十萬起的印度，死亡病例數也在三日突破十萬例。我國前友邦索羅門群島三日也出現首起武漢肺炎確診病例，為一名從菲律賓返國的學生，目前全球僅剩吉里巴斯、馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦、諾魯、帛琉、薩摩亞、東加、吐瓦魯、萬那杜等九國，尚未淪陷。英國、法國和俄羅斯三到四日也都通報大批新增病例，均創單日新高。

外界質疑印度數據準確性

美國的確診病例數比印度多不到一百萬，死亡人數卻是印度的兩倍，讓外界不斷質疑印度數據的準確性，印度病毒專家約翰（T Jacob John）指出，印度沒有一套公衛監控系統，即時建檔所有確診與死亡病例，他們也無法得知印度死亡率的準確性。而疫情雖然持續惡化，印度政府仍計畫從十月十五日起，在限制人數的前提下，重新開放電影院與遊樂園。衛生專家警告，此舉可能會導致疫情在將至的宗教節慶中大肆傳播。

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受疫情影響，南非與印度二日呼籲世界貿易組織（WTO）鬆綁「與貿易有關智慧財產權協定（TRIPS）」規定，暫時放棄執行與版權、專利、工業設計、保護未公開資訊相關條文，包括第二部分的第一、四、五、七條，以加速預防、治療、遏止疫情，確保開發中國家不被拋下。南非與印度認為，相關條文應被暫停執行，直到疫苗被廣泛接種，且全球大部分人口已具有免疫力為止。

三日確診的索羅門群島首起病例為無症狀患者，登上撤僑班機前曾在菲律賓隔離檢疫、三次採檢，結果均為陰性，但回到索羅門後四十八小時內，進行首次篩檢就出現陽性反應。確診者與兩名密切接觸者，目前皆正在接受隔離。索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）表示，儘管當局努力防止疫情進入，但他仍得沉痛宣布，索國不再是沒有疫情的國家，但目前還不需要封城抗疫。

索羅門群島自三月開始封鎖邊境，上週有超過四百名學生從菲律賓被送回國，其中十八人在登機前確診，目前滯留馬尼拉治療。

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