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    拜登︰再過一個月 妻將成第一夫人

    拜登四日推文，張貼他與妻子吉兒的合照，稱「再過一個月，我們就能叫拜登夫人『第一夫人』了。」（取自推特）

    拜登四日推文，張貼他與妻子吉兒的合照，稱「再過一個月，我們就能叫拜登夫人『第一夫人』了。」（取自推特）

    2020/10/05 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國現任總統川普確診罹患武漢肺炎而無法競選造勢之際，民主黨候選人拜登除推文祝福川普早日康復外，更有多則推文被認為「意在言外」，似乎認為大勢底定，準備入主白宮，引發正反不同意見的激烈交鋒，有人獻上祝福，卻也有大批網友批評他得意忘形、刻薄，說他僅「代表商人」、「作夢吧？」

    連兩天推特發文惹議

    例如，拜登三日推文寫道：「我目前是代表民主黨參選，但我將會成為美國全民的總統。無論支持或反對我，我都會代表你們。」該則推文至截稿前吸引約八十一萬次按讚，並有逾三萬則留言，但許多網友給予負面回應：「有人注意到他投票用的是過去式嗎，我們還沒投票耶，拜登你還好嗎？你叫甚麼名字？」「你永遠不會代表我！絕不！」

    拜登四日再次推文，並張貼他與妻子吉兒（Jill Biden）的合照指稱：「再過一個月，我們就能叫拜登夫人『第一夫人』了。」該貼文至截稿前已有近廿八萬次按讚、一．五萬則留言，但不少網友揶揄：「作夢吧？」「您真幽默！」

    拜登的推文也在台灣論壇PTT引發熱烈討論，網友大酸拜登：「自行宣布當選會不會太早了一點？」「在演哪齣已經看不太懂了！」「上次希拉蕊也這樣。」「完全不合邏輯，誰敢保證還有二十幾天會發生什麼？」

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